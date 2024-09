Football : retraite internationale pour Antoine Griezmann !

Ecouter l'article

Auteur d’une rencontre aboutie hier dans le derby de Madrid pour un score nul (1-1) lors de la 8eme journée de championnat de Liga, Antoine Griezmann a annoncé qu’il tirait sa révérence avec l’équipe de France de football. Meilleur passeur de l’histoire des Bleus, « Grizou » referme un chapitre de 10 ans alors qu’il n’a que 33 ans.

Antoine Griezmann a annoncé, ce lundi 30 septembre 2024, sa retraite internationale après une carrière remarquable de plus de dix ans avec l’équipe de France. Meilleur passeur de l’histoire des Bleus, Griezmann compte 38 passes décisives, devançant Kylian Mbappé de trois unités. Son statut de leader technique a été essentiel pour l’attaque française durant des années.

En termes de buts, Antoine Griezmann a inscrit 44 réalisations, se classant quatrième meilleur buteur de l’histoire de la sélection, devant des légendes comme Platini, Benzema et Zidane. « Grizou », comme il a fini par être rebaptisé pour sa maestria sur le terrain comme son illustre devancier, a également établi un record impressionnant avec 84 matchs consécutifs disputés avec les Bleus.

La folle série a été réalisée entre août 2017 et novembre 2023. Ce chiffre surpasse largement celui de Patrick Vieira, qui a enregistré 44 matchs consécutifs. Avec 91 victoires, le numéro 7 de l’Atletico Madrid est le deuxième joueur le plus victorieux de l’histoire de l’équipe nationale. Appelé 137 fois par Didier Deschamps, Griezmann est devenu le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe.

Et ce, à égalité avec Olivier Giroud, et derrière Lilian Thuram et Hugo Lloris. Son héritage perdurera assurément dans les mémoires des français et au-delà, malgré une fin de parcours moins idéale. Antoine Griezmann, avec ses records et ses exploits, est sans conteste une légende du football français, marquant l’histoire de la sélection tricolore.