Crise au Liban : le consulat général annonce un rapatriement des gabonais

Face à la crise qui s’enlise au Liban, les autorités gabonaises mettent en place des mesures pour assurer la sécurité de la commune gabonaise. Ainsi, le Consul général du Liban, Jeanne Ngoleine Ossouka a, par le biais d’une note d’information daté du 30 septembre 2024 annoncé aux compatriotes gabonais la mise en place d’un dispositif d’évacuation d’urgence.

Depuis quelques jours, la crise au Liban s’est aggravée, causant plus de 700 morts et plongeant des familles dans le désespoir. Une Gabonaise, dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, a témoigné des difficultés qu’elle rencontre pour nourrir ses enfants. Ce récit a suscité de vives inquiétudes des populations qui se sont demandées quelles mesures ont été prises pour protéger la diaspora gabonaise, alors que des Libanais fuient vers la Syrie pour échapper aux violences.

Les Gabonais du Liban bientôt évacués

« Depuis hier on a encore rien mangé. Les magasins sont fermés et on ne peut rien acheter. J’ai pu avoir des biscuits que j’ai donnés à manger aux enfants », c’est le récit d’une gabonaise dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. En arrière-plan, des pleurs, des cris et une ville en ruine. Face à une situation aussi critique, il était impératif pour les autorités de la Transition de mettre en place des actions concrètes. Interrogées par Gabon Media Time ce lundi 30 septembre 2024, les affaires consulaires ont assuré que des dispositions sont en cours pour éviter une tragédie et sécuriser la diaspora gabonaise.

Plus tard dans la même journée, le consul général, Jeanne Ngoleine Ossouka a annoncé la mise en place d’un dispositif de rapatriement. « Face à cette situation de détresse les plus Hautes autorités gabonaises, très soucieuses d’assurer la sécurité des compatriotes vivant au Liban […] envisagent la mise en place d’un dispositif d’évacuation d’urgence de la communauté gabonaise ».peut-on lire dans la note d’information adressée à la communauté gabonaise. Une mesure qui avait déjà été appliquée alors que les Gabonais étaient menacés par des violences anti-subsahariennes en Tunise, le chef de l’Etat avait réagi promptement en les rapatriant.

En attendant que l’appel à la paix du président Oligui Nguema soit entendu et que l’opération de rapatriement soit effective, le consul général à appeler ses compatriotes au calme et à la prudence. « Je vous invite à redoubler de prudence et de vigilance ». Pour l’heure, les gabonais désireux de quitter le territoire libanais sont invités à se faire connaître au consulat général afin que le fichier de rapatriement réalisé en novembre 2023 soit actualisé.