Follow on X

National foot : Ecuele Manga et les autres internationaux sans club vont-ils s’y relancer ?

Ecouter l'article

Alors que le National Foot 1 et 2 s’apprête à reprendre ses droits après deux ans d’interruption, l’avenir de plusieurs internationaux gabonais sans club, dont Bruno Ecuele Manga, André Biyogo Poko, Junior Bayanho Aubyang et Axel Meye Me Ndong, suscite des interrogations. Ces derniers pourraient exercer un pas en arrière en s’engageant avec des clubs locaux afin d’être compétitifs pour l’intérêt des Panthères du Gabon.

Dans un contexte où le sélectionneur national, Thierry Mouyouma, déplore un manque de visibilité sur les joueurs locaux, ces joueurs pourraient trouver une opportunité précieuse de se relancer. Bruno Ecuele Manga, défenseur expérimenté, est à la recherche de temps de jeu pour retrouver son meilleur niveau. L’ancien Niortais pourrait retrouver les pelouses avec CF Mounana qui semble être un projet ambitieux.

La présence du roc défensif en National Foot 1 serait bénéfique. Et ce, tant pour sa carrière que pour l’équipe nationale dirigée par Thierry Mouyouma. Il en va de même pour André Biyogo Poko, milieu de terrain talentueux, qui a besoin de reprendre du rythme. La compétition locale pourrait lui permettre de se remettre en forme et de démontrer ses qualités sur le terrain. À 31 ans, il a le temps de boucler un exercice 2024-2025 abouti dans le championnat national.

Même son de cloche pour le jeune ailier virevoltant Junior Bayanho Aubyang. Souvent cité pour sa vitesse et sa technique, le « Neymar gabonais » ne semble pas s’affranchir des blessures comme son idole. Que dire d’Axel Meye Me Ndong. La barre à mine est un attaquant jadis prometteur qui brille par une absence de constance dans les différents clubs où il a été transféré. Du Maroc en Algérie, son profil a plu avant de déplaire.

Il va sans dire qu’en évoluant dans le championnat national, nos 4 internationaux augmenteraient leurs chances d’attirer l’œil du sélectionneur. Lequel avait fait savoir qu’il se trouvait limité dans ses choix en raison de l’absence de compétition domestique. Un retour au bercail pourrait être stratégique, à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Se relancer dans le National Foot est donc une chance de regagner leur place en équipe nationale.