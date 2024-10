Gabon : 2 millions de dollars supplémentaires des USA en soutien à l’ANPN 

Ecouter l'article

En marge de sa participation à la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a eu un tête-à-tête avec le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken. Une rencontre qui s’est déroulée à Washington qui a porté sur trois points essentiels à savoir, la transition politique au Gabon, le développement économique durable et le renforcement de la coopération au plan sécuritaire.

Approfondir et renforcer leur partenariat économique en vue de soutenir le développement de l’économie gabonaise, d’étendre la coopération commerciale et d’accroître l’investissement. C’est l’ambition du Gabon et des USA, qui entendent réhausser ce partenariat qui date de soixante-quatre ans. Un partenariat qui passe notamment par un soutien renforcé aux efforts de Libreville en matière de préservation des forêts, avec un appui financier supplémentaire de la première puissance du monde à l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN).

Vers un accroissement des investissements américains au Gabon

Si les parties gabonaise et étasunienne se sont félicitées de l’événement organisé par la Chambre de commerce des Etats-Unis auquel ont pris part les entreprises gabonaises, la partie américaine a noté un engagement de 500 millions de dollars de la Société de financement du développement international (DFC) « et l’appui à la construction d’un terminal minéralier et vrac spécialisé à Owendo ». D’ailleurs, le communiqué conjoint indique que la DFC se rendra à Libreville en novembre prochain afin d’explorer d’autres possibilités d’investissement. L’objectif affiché par la partie américaine est de promouvoir un développement économique durable au Gabon.

Dans la même lancée, Antony Blinken s’est dit engagé aux côtés du Gabon dans la sauvegarde de la biodiversité. C’est pourquoi, le communiqué indique que « Le Service des pêches et de la faune des États-Unis (USFWS), financé par le biais du Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale (CARPE) de l’USAID, fournira 2 millions de dollars supplémentaires à l’actuel programme de 20 millions de dollars d’appui technique à l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) ». Cette rallonge servira selon la partie américaine, à répondre à la problématique du conflit Homme-faune, qui devient un véritable fléau. En outre, dans l’optique de lutter contre les exportations illégales de bois, un spectromètre de masse DART sera fourni au Gabon par le Service des forêts des États-Unis (USFS).