Moanda : la Comilog pour un dialogue social en entreprise

La compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) organise le mercredi 27 décembre 2023, une conférence débat à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Les assises qui se tiendront au chapiteau cité des cadres à partir de 8 heures s’articuleront autour du dialogue social en entreprise.

C’est en vue d’enrichir et d’élever le cadre des relations sociales de travail entre employeur et partenaires sociaux que la Compagnie Minière de l’Ogooué a organisé cet événement. L’ensemble des salariés de la Comilog et les chefs d’entreprise partenaires des activités minières prendront part à cette rencontre avec comme invité d’honneur l’honorable député Geoffroy Foumboula Libeka Makosso.

Le dialogue social en entreprise au cœur des échanges

C’est donc sous la thématique du dialogue social, critique à la bonne marche des opérations que cette rencontre se tiendra. Le débat tournera essentiellement autour des sujets tels que le rôle et les responsabilités pour un dialogue respectueux et inclusif. Les assises ambitionnent être un moment de partage d’expériences et d’expertises basées sur des fondements légaux. Ainsi que les réglementations en vigueur en terre gabonaise.

Il faut souligner que l’invitation des figures étrangères à la filiale du géant minier Eramet a pour but d‘enrichir les échanges mais également d’ouvrir le débat. Dont les objectifs de performance économique de l’employeur et de bien-être au travail des collaborateurs trouvent un accord. C’est donc une opportunité pour les acteurs institutionnels et syndicaux du pays de s’exprimer et de pousser les réflexions sur les mécanismes sociaux en entreprise.

Il s’agit aussi de tracer et d’ouvrir une voie afin de réunir toutes les forces vives de l’entreprise afin de construire ensemble l’avenir. Au regard de ce qui précède, il est opportun de préciser que cette conférence débat a été mise en place sous le haut patronage des ministres des Mines et du Travail et de la Lutte contre le Chômage respectivement Hervé Patrick Opiangah et Solange Nguiakie.