Libreville : Moov Africa Gabon Telecom en soutien au CTA de Nkembo

C’est dans un élan de solidarité que Moov Africa Gabon Telecom s’est illustré en père noël le vendredi 24 décembre dernier au Centre de traitement ambulatoire (CTA) de Nkembo dans le 2ème arrondissement de Libreville. En effet, le géant des télécoms au Gabon a apporté des cadeaux de tous types et des réactifs permettant le suivi des enfants infectés par le VIH/SIDA.

Chaque année, la saison des fêtes apporte son lot de joie, de partage et de moments mémorables. Cette année, l’opérateur de télécommunications Moov Africa Gabon Telecom a décidé de répandre la magie de noël d’une manière tout à fait spéciale. En effet, il s’est transformé en père noël pour apporter le sourire aux visages des enfants du CTA de Nkembo.

Des cadeaux et des produits médicaux pour les enfants atteints de VIH/SIDA

Dans une initiative altruiste, l’équipe de Moov Africa Gabon Telecom a organisé comme il est de tradition à cette période, une journée festive pour les jeunes. Cette année, ce sont environ 40 enfants infectés par le VIH/SIDA qui ont bénéficié de cadeaux et de réactifs. Ce don en produits médicaux représente une année entière de bilan biochimique.

Le médecin en chef du CTA de Nkembo, Dr Gisèle Ogouligende Indjele Mibindzou Mouele a souligné l’importance de telles actions, qui apportent non seulement un sentiment d’amour et d’attention aux enfants qui en ont le plus besoin, mais contribuent également à leur suivi médical. « Ils ont le CTA de Nkembo avec eux et désormais ils ont Moov Africa Gabon Telecom avec eux. Nous sommes contents d’être accompagnés parce que nous aussi psychologiquement, ça nous encourage dans ce que nous faisons » a déclaré le médecin.

Appréciant ces moments passés avec les enfants, le Secrétaire général de Moov Africa Gabon Telecom Stessy Amiar n’a pas manqué de leur rappeler qu’ils sont l’avenir du pays. « A vous mes chers enfants, je voudrais vous encourager car vous êtes le Gabon de demain, ne l’oubliez jamais. Vous occupez une place essentielle dans notre société » a-t-il indiqué.