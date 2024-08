Minvoul : le pont reliant Mindoumou à Sele ville effondré

Ecouter l'article

L’état des infrastructures routières à Minvoul dans le département du Haut-Ntem laisse sans voix. En effet, ce jeudi 22 août 2024, le pont permettant de relier le Mindoumou et Sele ville s’est effondré alors qu’un véhicule de transport tentait de le traverser, nous rapporte la page d’information La UNE Woleuntemoise. S’il y a eu plus de peur que de mal, cet accident remet au goût du jour l’impérieuse nécessité des pouvoirs publics de doter le pays de routes praticables.

Depuis des décennies comme partout dans le pays, le sempiternel problème de la route est toujours aussi prononcé. Une situation qui met de plus en plus en danger les populations et rend difficile la circulation dans certaines localités. C’est le cas à Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem où l’important pont servant de passerelle entre Mindoumou et Sele ville aurait cédé sous le poids d’un véhicule ce jeudi 22 août 2024. Un drame qui n’a occasionné aucune perte en vie humaine mais à tout de même secoué les populations du Haut-Ntem.

À quand les infrastructures dans le Haut-Ntem ?

Face à l’effondrement de cette infrastructure routière, les populations en appellent à l’intervention des plus hautes autorités de la transition en tête desquelles le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et le ministre des Travaux publics, Flavien Nziengui Nzoundou. Dans la mesure où il y a quelques mois, les travaux de réhabilitation de cette voie qui participe à la vie économique et sociale de la région avaient été annoncés. Malheureusement à ce jour rien n’a été fait, et comme si cela ne suffisait pas le pont vient de céder.

Comment feront donc les populations pour se déplacer ? À quand véritablement la construction et la réhabilitation des routes praticables en toutes saisons ? Le département du Haut-Ntem fait face à de véritables problèmes qui nécessitent que le gouvernement de transition concrétise les promesses faites aux populations qui sont déjà asphyxiées par les conditions de transport difficiles. On ne le dira jamais assez, la route participe inexorablement à l’amélioration des conditions de vie. Gageons que cet épineux problème trouvera son épilogue.