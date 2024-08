Port-Gentil : 3 adolescents interpellés pour vol de veste et objets divers

Ecouter l'article

Encore des adolescents interpellés pour pour vol. Cette fois ce sont les habitants de la province de l’Ogooué Maritime précisément ceux du quartier Fort de l’eau dans le dans le 1er arrondissement de Port-Gentil qui en ont été témoins. Jovano Allogho Ngoua âgé de 16 ans et ses deux compagnons ont été mis aux arrêts et placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la ville du sable. Le 13 août 2024, la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil a établi pour ce trio le crime de vol aggravé puni par le Code pénal en ses articles 292 et 295.

Malgré ses connaissances sur la maison d’arrêt de Port-Gentil pour y avoir été placé sous mandat de dépôt pour vol aggravé, le jeune Jovano Allogho Ngoua a décidé de plonger à nouveau dans les dérives. Une décision qui va le conduire une fois de plus devant les autorités judiciaires en compagnie de deux complices. Ainsi le 13 août, la Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil lui a reconnu le délit de vol aggravé puni par les dispositions des articles 292 et 295 du Code pénal. Ce dernier est accusé de s’être infiltré frauduleusement dans le domicile de sa voisine afin de dérober la concession avant de passer par la porte arrière qu’il a défoncée.

Placé sous mandat de dépôt

En effet, partie à Libreville, la voisine du jeune ne se doutait pas de ce qui allait se passer derrière elle. Au cours de l’interrogatoire, le jeune homme a déclaré « J’étais avec mon frère, nous avons décidé d’aller cambrioler une maison. Nous sommes passés par la porte arrière. J’ai pris la télé, les parfums, les vêtements et quelques effets», a-t-il reconnu. Accompagné de son ami José Pharel Ondo Émane « mon ami le lendemain est allé prendre une autre personne et ils ont pris des chewing-gums, des appareils à musique». Pendant ce temps, il servait de guetteur à l’extérieur de la maison. « Quand j’ai vu que personne n’arrivait à mon tour, j’ai pris des vêtements, des appareils qu’on a stocké dans une maison inachevée près de chez nous», a-t-il précisé.

Sans frayeur, ces derniers comptaient vider toute la maison. « J’ai volé les vestes parce que je voulais aller avec ça à l’église. Hormis les vestes j’ai également pris un parfum et des babouches. Moi j’avais une perceuse mais seulement, celui avec qui je suis parti en avait également une», a-t-il avoué.

Plusieurs effets ont donc été volés au domicile de ladite voisine. Des strings, savonnettes, collants, babouches, tenues de ville, living, télévision, décodeur, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers et bien d’autres manquent à l’appel. A l’issue de la plainte déposée à la police judiciaire, les présumés cambrioleurs ont été mis aux arrêts. «On a essayé de vendre mais on n’a pas réussi parce que la Police judiciaire nous a attrapé. C’est pas la première fois que je vole, mais c’est la première fois que je cambriole une maison», a ajouté Jovano Allogho Ngoua. Ces derniers ont donc été placés sous mandat de dépôt et sont poursuivis pour vol aggravé prévu et puni par les dispositions des articles 292 et 295 du Code pénal.