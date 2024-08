Gabon : malgré un repli de 10%, la Chine demeure le principal client avec près de 40% des importations

Ecouter l'article

Les exportations du Gabon ont régressé de 24,9% à fin mars 2024 tirées par le recul de la demande de toutes les zones. En dépit de ce repli, l’Asie demeure le principal client du pays avec 63,8% de parts de marché, loin devant l’Europe et ses 24,2% de parts de marché. Cette position de l’Asie a largement été confortée par les commandes de la Chine, qui demeure une nouvelle fois le principal client du pays avec près de 40% de parts de marché. Largement au-dessus des autres clients du pays que sont l’Indonésie, l’Italie, l’Inde et le Brésil.

Partenaire commercial clé pour le Gabon, jouant un rôle significatif dans son économie à travers l’achat de matières premières et les investissements dans les infrastructures, la Chine est un acteur économique crucial pour le pays. En termes d’importations, elle termine une nouvelle fois largement en tête des clients du Gabon. Avec une part de marché de l’ordre de 39,3% au terme du premier trimestre 2024, selon les données de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf) contenues dans note de conjoncture sectorielle, l’Empire du milieu a largement contribué à réduire l’impact de la diminution des exportations par rapport au trimestre précédent.

En effet, en repli de 24,9% par rapport au quatrième trimestre 2023, les exportations ont accusé le coup du repli de 11,8% des exportations des dix (10) premiers clients du Gabon au premier trimestre 2024, en liaison essentiellement avec les commandes de la Chine (-10,1), l’Inde (-9,9%), les Pays-Bas (-73,7%) et la Malaisie (-65,4%). Cependant, en dépit de ces chiffres, la Chine a vu ses exportations en provenance du Gabon, augmenter de 6,5 points (32,8% au quatrième trimestre 2023). Une preuve de plus que la demande chinoise pour ces matières premières joue un rôle essentiel dans l’économie gabonaise.

Coopération bilatérale et partenariat économique

Impliquée dans des projets d’investissement au Gabon, notamment dans les infrastructures et les secteurs extractifs, avec ses entreprises qui participent souvent à des projets de construction, d’exploitation minière et d’exploitation forestière, l’Empire du milieu demeure donc le principal client du Gabon. Une entente renforcée au fil des ans par le biais de la coopération économique et commerciale, des accords et des initiatives bilatéraux visant à promouvoir les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats stratégiques dans divers secteurs.



Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, attendu à Pékin en septembre prochain pour le 9ème forum Afrique-Chine, devra s’atteler à renforcer ce partenariat hautement stratégique pour l’avenir de notre pays.