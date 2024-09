Mercato : Boupendza signe 3 ans à Zamalek avec un salaire pharaonique !

Follow on X

Après avoir fait ses valises de la Major League Soccer (MLS) et de son club de l’Ohio FC Cincinnati, Aaron Salem Boupendza aurait paraphé un contrat de 3 ans avec les chevaliers blanc du Zamalek en Egypte. Une destinée surprise pour l’attaquant de 28 ans passé par là France, le Portugal, la Turquie, l’Arabie Saoudite et les États-Unis. Pourtant, le chèque attendu est de nature dissuasive.

Annoncé de retour en Turquie avec Besiktas d’Istanbul et en Grèce où l’Olympiakos semblait tenir la corde, l’attaquant star des Panthères du Gabon aurait décidé de choisir un tout nouveau défi. Et ce, sur le continent africain. Précisément en Egypte où les documents officiels de ce transfert libre l’attendent depuis quelques 24 heures. Une nouvelle aventure pour l’ancien du CF Mounana qui aspire à rugir de nouveau.

AB9, nouveau roi de Zamalek !

« Zamalek SC s’apprête à boucler un gros transfert durant cette période de mercato estival. Le club de la Premier League d’Égypte fonce sur un talent qui est libre de tout contrat. Il s’agit de Aaron Boupendza qui a terminé son aventure avec Cincinnati et reste jusqu’à présent un talent libre », a annoncé le très sérieux spécialiste des transferts Transfermarket. Joint par nos soins, le joueur n’a pas voulu commenter cette actualité pour le moment.

Une consigne liée à la négociation en cours qui aurait débouché sur un contrat pharaonique. Selon Gaboneco, qui semble bien informé sur les détails de la transaction, l’ancien n°9 du FC Cincinnati devrait toucher en brut pas moins de 600 000 dollars l’année. Soit l’équivalent de 355 millions de Francs CFA. Auxquels se greffent des avantages en l’occurrence des clauses d’incitation allant jusqu’à 50% dudit salaire 300 000 dollars.

Boupendza, de Moanda au reste du monde !

Si d’aucuns n’y verraient que des avantages pécuniaires, il reste que la trajectoire prise par Aaron Salem Boupendza est la réalisation du rêve d’un jeune bambin né à Moanda en 1996 dans une famille très modeste. Désireux de percer dans le football, le jeune homme s’y met tôt et tapé dans l’œil des dirigeants du CF Mounana qu’il ne quittera que pour une post formation en France chez les Girondins de Bordeaux.

De là-bas , il fourbit ses armes au Pau FC, à Ajaccio et à Tours. Plus tard, il va évoluer à CD Feirense au Portugal puis à Hatayspor en Turquie. C’est au pays d’Erdogan qu’il va tutoyer les sommets en finissant meilleur buteur de la süper lig. La suite est connue de tous, il évolue au Qatar à Al Arabi SC avant l’Arabie Saoudite et l’ambitieux Al Shabab. C’est aux États-Unis qui atterrit après avoir été sollicité par le géant de l’Ohio FC Cincinnati.