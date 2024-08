Follow on X

Football : Aaron Boupendza et FC Cincinnati c’est fini !

Ecouter l'article

L’information a été rendue publique par la Major League Soccer (MLS) via son site web dans la nuit du jeudi 8 août 2024. Arrivé d’Al Shabab en Arabie Saoudite pour garnir les rangs de la franchise de l’Ohio, Aaron Salem Boupendza aura inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 24 matchs de championnat. Fin de l’aventure à FC Cincinnati et ouverture au marché européen.

C’était dans les tuyaux c’est désormais officiel, le contrat liant Aaron Salem Boupendza à FC Cincinnati est résilié. Toute chose qui va dans le sens de l’attaquant désormais âgé de 28 ans qui espérait être libéré de son engagement pour mieux négocier avec les courtisans venus du vieux continent. Notamment de la Grèce et de la Turquie qui ne ménagent aucun effort pour tenter de s’offrir l’ancien meilleur buteur de Super Lig au pied gauche redoutable.

1 an d’expérience et d’amour imparfait pour Boupendza !

Si d’aucuns évoquent des raisons comportementales et autres faits non sourcés, c’est assurément de la mauvaise foi de ces derniers qui ont pris le malin plaisir de faire porter au natif de Moanda la casquette de l’enfant irrespectueux et outrecuidant. Pourtant il pourrait n’en être rien. En tout cas pour la MLS, il n’en est pas fait mention. La ligue américaine de football corrobore donc les informations fournies par le concerné qui renvoient à des pourparlers pour une rupture amiable.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’Aaron Salem Boupendza a réussi son coup. Partir sans faire de bruit et sans créer une polémique qui n’aurait grandi personne. À présent, l’ancien de Pau, Bordeaux et Hatayspor FC est autorisé à négocier avec qui il veut. Un schéma très attendu amen Grèce où le Paok Salonique se montre plus convaincant que l’AEK Athènes. Mais selon les Bookmakers, les millions turcs pourraient faire la différence.

De Fenerbahçe longtemps sur la piste à Besiktas jusqu’à Goztepe qui guette toujours, la côte de Boupendza n’a pas chuté. Et pourrait même grimper en cas d’ouverture de pourparlers avec l’un des courtisans qui aspirent à s’offrir un exercice 2024-2025 historique et des épopées européennes mémorables. AB9 serait donc l’atout offensif indispensable. Car même s’il sort d’une expérience pas totalement réussie dans l’Ohio avec seulement 14 buts en 21 titularisations, la patte gauche demeure.