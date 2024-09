Gabon : les membres du CTRI amnistiés à vie dans le projet de nouvelle Constitution

Follow on X

Bien que le projet complet de la nouvelle constitution ne soit pas encore entièrement dévoilé, la ministre de la Réforme, en tant que présidente du comité de rédaction, a présenté les grandes lignes du texte. Parmi les principales innovations, figure l’amnistie accordée à vie à tous les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), en reconnaissance du risque qu’ils ont pris le 30 août 2023.

Des détails supplémentaires sur le projet constitutionnel, qui sera soumis à un référendum fin novembre 2024, ont été révélés. Selon la ministre de la Réforme, ce texte est conçu pour répondre « aux aspirations légitimes du peuple gabonais ». Murielle Minkoue affirme que la future constitution se distingue par son caractère « novateur » et qu’elle prend en compte les réalités sociopolitiques et culturelles du pays. Parmi les particularités, on trouve la reconnaissance de l’État envers les « héros » du coup de la libération.

Héros un jour, héros toujours !

Un an après l’intervention des militaires du CTRI, qui a ravivé l’espoir d’un Gabon meilleur, ces derniers continuent de bénéficier d’une admiration particulière de la part des populations. Conscient du danger qu’ils ont affronté pour restaurer la dignité nationale après 14 ans de gestion controversée sous le clan Bongo, l’État prévoit de leur conférer un statut protégé. Murielle Minkoue a confirmé cette intention lors de la remise officielle du projet constitutionnel au Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le projet prévoit, en plus d’une amnistie, une législation définissant les avantages qui seront accordés aux membres du CTRI, soulignant ainsi leur statut particulier dans notre pays après le 30 août 2023. « Enfin, le projet consacre la protection de l’Etat envers nos héros, les membres du CTRI, en prévoyant non seulement une loi d’amnistie mais aussi une loi définissant les avantages à eux accordés par l’Etat », est-il indiqué dans le discours de la Présidente du Comité constitutionnel national. Une annonce qui a commencé à faire jaser plus d’un.