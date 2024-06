Follow on X

Mercato : Anthony Oyono pisté par Naples, Genoa et l’Atalanta !

Élément clé de l’équipe de Frosinone en Série A après une saison réussie en division inférieure, Anthony Oyono Omva ne manque pas d’attirer l’attention des gros d’Europe. S’il n’a jusqu’à présent pas pu faire étalage de tout son potentiel à cause des blessures, les 16 matchs disputés pour 1 passe décisive ont convaincu 4 clubs.

Longtemps dans le viseur de Galatasaray qui veut se renforcer pour faire bonne figure en Europe là saison prochaine, le latéral droit gabonais serait sur les tablettes de plusieurs clubs qualifiés en compétitions européennes. Selon la page spécialisée en suivi des internationaux gabonais, « Anthony Oyono latéral droit de Frosinone serait suivi par l’Atalanta Bergame, la Lazio, le Genoa et la Fiorentina ! »

La série A à genoux devant Oyono !

16 matchs et 1 passe décisive semblent avoir suffi pour convaincre plusieurs directeurs sportifs qui voient en l’international gabonais, un latéral performant et défensivement solide. Seulement, son contrat qui prend fin en juin 2027, devra conduire les courtisans à sortir le chéquier pour aller le débaucher. Ce qui ne serait pas difficile puisque la somme de 3 millions d’euros devrait contenter les canaris.

Il va sans dire que Frosinone semble désormais trop modeste pour le talent du Gabonais. Et ce, même si sa fragilité physique constitue un frein aux intérêts de certaines écuries. Désireux d’en tirer le meilleur profit, Naples et Genoa se seraient positionnés pour obtenir les services du roc défensif de 23 ans. Même scénario pour La Fiorentina et l’Atalanta Bergame en premiere ligne pour Anthony Henri Zué Oyono Omva Torque. Nous y reviendrons !