PMUG : tirelire de 650 millions pour ce dimanche 14 juillet

Le pari Mutuel Urbain gabonais a annoncé jeudi 11 juillet 2024, une grosse tirelire pour ce dimanche 14 juillet 2024. Il s’agit de la coquette somme de 650 millions de FCFA à gagner au Quinté + en masse commune internationale. C’est donc à l’issue de la course à plat qui se tiendra à Chantilly que les amoureux de sport hippique auront l’opportunité de décrocher le gros lot.

Située dans le département de l’Oise en région de Hauts-de-France, la commune de Chantilly va abriter le dimanche 14 juillet 2024 la course à plat. A l’occasion de celle-ci, le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) a annoncé une grosse tirelire pour sa fidèle clientèle. Une opportunité inédite car cette course mettra à la disposition de tous des poulains d’exception, de qualités et des cotes attractives. Afin que chaque ami turfiste puisse prétendre remporter le gros lot.

650 millions de FCFA à la clé

En effet, ce sont 650 millions de FCFA qui sont à la clé de cette course à plat. Pour décrocher cette cagnotte, il suffit de jouer au quinté en pariant sur les cinq premiers chevaux dans l’ordre de l’arrivée. Le tout avec une mise de 500 FCFA seulement. Pour plus d’informations veuillez contacter le service client du PMUG au 011 79 02 00 ou sur la page Facebook du PMUG. Il convient de souligner que ce dimanche 14 juillet 2024 se tiendra la finale de l’EURO 2024 qui opposera l’Espagne et l’Angleterre.



S’agissant de la Copa America 2024, la finale se jouera entre l’Argentine et la Colombie. Ce sont donc deux autres occasions de se faire remplir les poches ce week-end. Pour participer à la finale n’hésitez pas à jouer en ligne sur notre site www.pmug.ga. Et pour en savoir plus, rendez-vous dans tous les kiosques PMUG ainsi que leurs partenaires agréés pour optimiser vos mises de gagnants.