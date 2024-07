Mercato : Aubameyang en passe de rempiler une saison à l’OM

Follow on X

Ecouter l'article

C’est l’information rendue publique par notre confrère le très sérieux Footmercato. En effet, l’international gabonais, âgé de 35 ans et auteur d’une saison stratosphérique avec les Phocéens, pourrait rempiler une saison de plus avec à la clé une revalorisation salariale. Si le spécialiste du marché des transferts ne donne pas de chiffre, tout porte à croire que Pierre-Emerick Aubameyang sera Marseillais cette saison.

Si le feuilleton Aubameyang prend de l’ampleur, c’est assurément parce que son agent ayant reçu plusieurs offres privilégie la commanderie comme centre clé pour son client. Pour permettre au n°10 de l’Olympique de Marseille (OM) de poursuivre l’aventure phocéenne, le clan PEA envisagerait une revalorisation salariale. Si d’aucuns n’y voient qu’un chantage, il semble que Pablo Longoria et Roberto De Zerbi verraient d’un bon oeil le duo Mason Greenwood-Aubameyang voire Nketiah.

Aubameyang finalement phocéen en 2025 !

C’est en tout cas ce qu’assure le quotidien Footmercato. Selon ce dernier, « après de studieuses mais indispensables vacances, Pierre-Emerick Aubameyang a repris l’entrainement avec l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi ». Non sans avancer que cette reprise cacherait un agenda strict qui passerait par une énième proposition du board marseillais satisfait de la saison exemplaire de l’international gabonais. D’ailleurs, après un retour réussi en sélection nationale, l’ancien de Chelsea FC et du FC Barcelone est plus que jamais en jambes.

Preuve que l’âge n’est qu’un nombre qui ne reflète pas nécessairement la fraîcheur des jambes qui aspirent à marquer d’une empreinte indélébile son passage dans le sud de la France. Seulement, les sirènes d’Arabie Saoudite notamment d’Al Shabab devraient amener le directoire du seul club français vainqueur de la champions League à reconsidérer ses priorités. Puisque la potentielle recrue Mason Greenwood aimerait être un lieutenant de première heure du joueur gabonais. Émargeant à 10 millions d’euros l’année, Aubameyang ne serait pas contre une légère mais précieuse augmentation de son salaire.

À ce propos, Footmercato souligne que « l’OM a renouvelé son souhait de repartir au moins une saison supplémentaire avec le buteur gabonais, meilleur buteur de la saison passée du club phocéen et recordman des buts marqués en Ligue Europa ». Si tout va dans le sens du meilleur buteur de l’histoire des Panthères du Gabon, « il faudra surement attendre de voir une offre ferme pour voir les positions évoluer ». Autant dire que ce mois de juillet pourrait être décisif pour les deux parties qui espèrent démarrer la saison avec le cœur net. Nous y reviendrons !