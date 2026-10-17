Lycée Léon Mba : un adolescent victime de harcèlement tente de se donner la mort

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Rêve Jeckolia Nse Ndong, élève de 5ème au CES 1 du lycée national Léon-Mba, à Libreville, a tenté de se donner la mort le mercredi 14 octobre 2026. Selon sa mère, citée par le média Gabonactu, l’adolescent, actuellement hospitalisé, aurait été victime de harcèlement scolaire pendant plusieurs mois.

D’après les informations rapportées, la mère du collégien aurait été alertée par sa fille alors qu’elle se trouvait au travail. Pensant d’abord à un accident, elle aurait ensuite découvert que son fils traversait une période de profonde détresse. De nature réservée, le jeune garçon n’avait jamais parlé à sa famille des difficultés qu’il rencontrait à l’école.

Des moqueries répétées et des insultes homophobes

Selon le témoignage de sa mère, relayé par Gabonactu, l’adolescent était régulièrement pris pour cible par plusieurs camarades en raison de son apparence et de certaines attitudes jugées « féminines ». Le terme « gay » aurait notamment été utilisé pour l’humilier. Ces moqueries et insultes duraient depuis plusieurs mois, sans que la famille ne mesure pleinement la souffrance du jeune garçon.

La mère évoque également des propos menaçants adressés à son fils en référence au décès récent d’un autre élève survenu pendant un cours d’éducation physique et sportive (EPS). Certains camarades lui auraient lancé : « Tu finiras comme lui, ce n’est qu’une question de temps. » Ces déclarations, bien qu’à vérifier, renforcent les interrogations sur la gravité des intimidations dénoncées et sur leur durée.

La réaction de l’établissement remise en question

Au-delà des faits rapportés, la gestion de la situation par le collège soulève des inquiétudes. Selon la mère, l’un des élèves mis en cause avait déjà été signalé l’année précédente pour des comportements similaires. Si cette information venait à être confirmée, il restera à déterminer quelles mesures avaient été prises à l’époque et si un suivi adéquat avait été assuré.

Après l’incident, plusieurs collégiens ont fait l’objet d’une exclusion temporaire. Une exclusion définitive aurait également été envisagée à l’encontre de l’un des principaux instigateurs. Leurs responsables légaux ont été convoqués par la direction, mais, selon la mère, certains n’auraient pas répondu à la première invitation. Aucune décision disciplinaire définitive n’a encore été communiquée à la famille.

Un drame qui relance le débat sur la violence en milieu scolaire

Alors que les circonstances exactes de cette tentative de suicide restent à préciser, le jeune garçon reçoit actuellement des soins pour des blessures au visage. Au-delà de la prise en charge physique, un accompagnement psychologique sera indispensable pour l’aider à surmonter cette épreuve et envisager son retour à l’école dans des conditions sécurisées.

Cette affaire remet en lumière le problème du harcèlement en milieu scolaire au Gabon, notamment les moqueries répétées, les insultes et les menaces entre élèves. Elle soulève également la question de la capacité des établissements à détecter ces comportements, à recueillir la parole des victimes et à intervenir avant qu’un drame ne se produise. Les faits restant à vérifier, les autorités scolaires devront faire la lumière sur les responsabilités de chacun.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire