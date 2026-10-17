Hermann Immongault : «le gouvernement vise l’accélération et les résultats» 

Ecouter l'article

Face aux attentes de la population, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a tenu à détailler la feuille de route de l’exécutif lors de son passage sur les antennes de la chaîne d’information en continue Gabon 24 le vendredi 16 octobre 2026. Entre réformes structurelles, projets énergétiques majeurs et soutien au pouvoir d’achat, le mot d’ordre reste clair : de la cohérence et des résultats.

Loin d’avoir cédé à de quelconques pressions politiques, la récente restructuration de l’équipe gouvernementale répond à une volonté directe du chef de l’État. En phase avec les réalités du terrain, cette dynamique vise à accélérer la concrétisation des engagements pris devant les citoyens. « Ce gouvernement a pour mission de poursuivre et accélérer la mise en œuvre de son projet de société », a précisé Hermann Immongault.

Si les portefeuilles régaliens conservent leur stabilité, des réajustements techniques ciblés ont été opérés pour booster des secteurs prioritaires comme l’habitat, les mines ou l’entrepreneuriat. Parmi les nouveautés majeures figure la scission entre les Eaux et Forêts et l’Environnement. Selon le coordonnateur de l’action gouvernementale, l’objectif est de capter les opportunités de la finance climatique et des crédits carbone. Par ailleurs, l’accent est mis sur la formation professionnelle pour l’adapter aux exigences réelles du marché du travail.

Eau et électricité : des réponses concrètes à la crise

Le stress hydrique et la précarité énergétique demeurent au centre des préoccupations. Sur ces questions cruciales, le vice-président du gouvernement met en avant des réalisations tangibles, à l’image du partenariat engagé entre la SEEG et SUEZ pour l’alimentation en eau de nouveaux foyers à Libreville.

Sur le plan électrique, la livraison imminente de cinq centrales apportant 125 MW au Grand Libreville ainsi que le projet de Kinguélé Aval promettent de résorber la crise énergétique. Parallèlement, la scission de la SEEG se poursuit selon les normes de l’acte uniforme OHADA. « Il ne s’agit pas de licenciement économique. Ces agents […] vont être utilisés dans les deux entités », a rassuré Hermann Immongault, tout en lançant un appel au patriotisme face aux récents actes de sabotage.

Pouvoir d’achat et vérité sur les subventions

Sur le terrain social, l’exécutif défend un bilan proactif tout en posant les jalons d’un débat franc sur les mécanismes d’aide. Alors que l’État consacre chaque mois 30 milliards de francs CFA pour stabiliser les prix du carburant à la pompe, la pertinence d’une telle subvention généralisée est désormais remise en question.

Une réorientation de ces ressources vers les transports publics permettrait d’offrir des tarifs préférentiels ciblés aux étudiants, élèves et ménages vulnérables. De même, pour stimuler la production locale, un soutien de 1,5 milliard de francs CFA a été débloqué en faveur de 150 fermes avicoles nationales. Cette mesure prépare le pays à l’interdiction d’importation des poulets de chair prévue pour janvier 2027.

Santé et emploi : cap sur l’avenir

L’accès aux soins connaît également une avancée significative avec l’inauguration de cinq nouvelles infrastructures sanitaires à travers le territoire et le renforcement des plateaux techniques. Sur le dossier de la CNAMGS, après une aide d’urgence de 5 milliards de francs CFA, une task-force s’attelle à restructurer durablement l’organisme.

Enfin, en matière d’emploi, les projections font état de 165 000 postes potentiels dans les secteurs clés d’ici cinq ans. L’assouplissement temporaire du recrutement de cadres expatriés est désormais strictement conditionné au transfert de compétences et à la formation obligatoire de jeunes nationaux.