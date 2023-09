Média : écran noir sur Gabon 24 depuis plusieurs heures 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le constat fait par les fidèles téléspectateurs de la chaine d’information en continu Gabon 24. En effet, depuis le jeudi 21 septembre 2023, aux environs de 20 heures, le média logé à la présidence de la République n’émet plus. Une situation qui serait due à un problème technique.

Si le coup de force opéré par les Forces armées gabonaises (FAG) avait permis de relever de manière considérable l’audimat de cette d’information en continu, les téléspectateurs de Gabon 24 ont été quelque peu surpris de l’interruption brusque de ses programmes. Et pour cause, depuis hier à 20 heures (jeudi 21 septembre 2023, NDLR) la chaine n’émet plus.



Si de nombreux téléspectateurs ont cru à une énième intrusion des forces de défense et de sécurité, pour annoncer un autre coup d’État (sic) il n’en est rien. Selon les informations recueillit par Gabon Media Time auprès des agents, « l’interruption des programmes est consécutive à un problème technique ». « Les techniciens sont à pied d’œuvre afin de remédier à cette situation inconfortable », nous a confié notre source.