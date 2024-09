Malnutrition : l’ennemi de la santé infantile

Ecouter l'article

Une alimentation équilibrée et en quantité suffisante n’est malheureusement pas à la portée de tous. C’est le triste constat fait dans le 8ème rapport annuel Goalkeepers publié le 17 septembre 2024 par la fondation Bill et Melinda Gates. En effet, la malnutrition entraîne un retard de croissance chez les enfants. Elle a principalement pour conséquence le développement des maladies infectieuses et la mort prématurée.

En 2023, l’organisation mondiale de la Santé ( OMS) indiquait que « 148 millions d’enfants souffriront d’un retard de croissance, ce qui leur empêchera d’atteindre leur plein potentiel mental ou physique tout en les exposant à un risque beaucoup plus élevé de retard de développement et de décès », indique le rapport de la fondation Bill et Melinda Gates. Une conclusion consécutive à une exposition de ces derniers aux formes les plus graves et irréversibles de malnutrition chronique et aiguë.

Concrètement, qu’est ce que la malnutrition ?

L’organisme en charge de la santé dans le monde rappelle que la notion de malnutrition fait référence « aux excès, les carences, les déséquilibres dans l’apport énergétique ou nutritionnel d’une personne ». Un état de fait qui peut avoir des effets néfastes. En effet, la dénutrition est responsable de près de la moitié des décès d’enfants âgés de moins de 5 ans. D’où l’urgence d’adopter des solutions pouvant aider à renverser la tendance. Le rapport de la fondation Gates préconise entre autres « de développer de nouvelles méthodes d’enrichissement des aliments de base, tels que le sel et le bouillon ce qui peut réduire des millions de cas d’anémie et prévenir les décès dus aux anomalies du tube neural ».

Outre cette solution, la fondation Gates propose comme outil, « la fourniture des vitamines prénatales de haute qualité aux femmes enceintes afin de sauver près d’un demi-million de vies et améliorer les résultats des naissances de 25 millions de bébés d’ici à 2040 ».Par ailleurs, les autorités sanitaires à travers le monde sont appelés à de mettre un accent sur la santé intestinale qui permettrait de gérer la malnutrition, mais également la suralimentation, qui affecte les pays riches. Car la malnutrition est « la pire crise de santé infantile au monde » a martelé le Coprésident de ladite fondation, Bill Gates et il y’a urgence de réagir au plus vite.



Des pays comme le Gabon où près de 40% de la population vit avec moins de 3000 FCFA par jour, devraient se servir de ses éléments pour remodeler leurs politiques publiques en matière de santé. Avec une population juvénile à plus de 70%, dont un grand nombre pourrait être atteint de trouble de croissance, il est urgent de s’en préoccuper si le pays tient à atteindre cette dimension nationale qui lui fait cruellement défaut.