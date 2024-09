Gabon : la mauvaise alimentation des apprenants, un risque pour leur santé 

Ecouter l'article

La problématique des mauvaises habitudes alimentaires constitue un véritable problème de santé publique notamment chez les apprenants. En effet, le rapport portant sur l’alimentation, la santé et la nutrition des adolescents en milieu scolaire élaboré par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) en septembre 2023 indiquait que 18,9% des adolescents sont obèses au Gabon. Alors que les élèves ont repris le chemin de l’école, il convient de se demander quelles sont les mesures prises pour permettre à ces derniers de se restaurer sainement ?

Les apprenants passent près de 93% de leur temps en milieu scolaire, une situation qui devrait donc attirer l’attention des autorités compétentes afin de mettre en place des dispositifs nécessaires pour que ces derniers puissent s’alimenter correctement en milieu scolaire. Pourtant à ce jour peu d’établissements scolaires prêtent réellement attention à ce que mangent les élèves. La preuve, aux alentours des écoles, aux heures de pause, ces derniers consomment tout et n’importe quoi.

Quelle alimentation est proposée en milieu scolaire ?

C’est la véritable question que l’on est en droit de se poser. Puisqu’un constat est visible, les cantines scolaires ne sont pas présentes dans plusieurs établissements. Résultat, chaque enfant se restaure avec les moyens de bord, pourvu qu’il ait de quoi se remplir l’estomac. Une logique compréhensible mais très dangereuse puisque manger des aliments trop sucrés, trop salés, ou encore trop gras peut occasionner l’apparition des maladies non transmissibles notamment, l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires qui sont engendré par la consommation excessive de sucre et de matière grasse.



Face à cette situation, les responsables des établissements devraient prendre les mesures nécessaires pour imposer une alimentation saine. Laquelle permettra non seulement de réduire les décès liés aux maladies susmentionnées mais aussi de renforcer le capital humain. D’ailleurs dans son rapport portant sur l’alimentation des adolescents en milieu scolaire, le Fond des Nations unies pour l’enfance (Unicef) interpellait le gouvernement sur l’importance d’une éducation à la nutrition, notamment auprès des commerçants exerçant aux abords et au sein des établissements scolaires tout en recommandant d’organiser des opérations de contrôle au sein des établissements.