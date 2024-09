Lutte contre les maladies : la Fondation Gates milite pour une augmentation des dépenses de santé

Ecouter l'article

La fondation Bill et Melinda Gates a rendu public son 8ème rapport annuel Goalkeepers intitulé « la course pour nourrir le monde qui se réchauffe » le 17 septembre 2024. Selon ledit rapport, pour sauver les millions d’enfants de la malnutrition et des maladies, les dirigeants à travers le monde sont appelés à mettre un accent sur l’augmentation des dépenses mondiales en santé.

La malnutrition est considérée comme « la pire crise de santé infantile au monde », une réalité qui nécessite des actions fortes. Soucieux donc de sauver un plus grand nombre,la fondation Gates, dans son 8ème rapport annuel Goalkeepers intitulé « la course pour nourrir le monde qui se réchauffe », exhorte les gouvernants à travers le monde à adopter une action immédiate pour sauver les « 40 millions d’enfants supplémentaires qui risquent de souffrir des pires effets de la faim d’ici 2050 en raison du changement climatique ». Lesquelles actions consistent entre autres à maintenir le financement de la santé mondiale, et soutenir le Fonds pour la nutrition infantile.

Bill Gates appelle les gouvernants à lutter contre la malnutrition

« Le monde est confronté à plus de défis que jamais dans ma vie d’adulte(…) Malheureusement, l’aide ne suit pas le rythme de ces besoins, en particulier dans les régions qui en ont le plus besoin » a déploré le coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, par ailleurs auteur du 8ème rapport annuel Goalkeepers, Bill Gates. Devant la gravité de la situation, Bill Gates encourage les gouvernements en dépit des défis qui se présentent, à donner un second souffle à la santé mondiale en s’attaquant à la malnutrition. « Si nous résolvons le problème de la malnutrition, nous aidons à la résolution de tous les autres problèmes. Nous résolvons l’extrême pauvreté. Les vaccins sont plus efficaces. Et des maladies mortelles comme le paludisme et la pneumonie deviennent beaucoup moins mortelles » a t-il indiqué.

Ainsi, la lutte contre la malnutrition permettra d’améliorer la santé des personnes. D’ailleurs le rapport précise qu’une « meilleure santé intestinale peut aider les enfants à absorber les nutriments, à développer un système immunitaire fort et à grandir comme ils le devraient pour s’épanouir ». Une solution à grande échelle qui pourrait faire également reculer la mortalité infantile à l’instar « des nouvelles technologies agricoles qui produisent jusqu’à deux ou trois fois plus de lait et un lait plus sûr, ce qui permet de prévenir des millions de cas de retard de croissance chez les enfants d’ici à 2050 ».

Il est important de souligner que la la Fondation Bill & Melinda Gates œuvre pour aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle se concentre sur l’amélioration de la santé des populations et à offrir l’opportunité de ne plus souffrir de la faim et de l’extrême pauvreté.