Djibouti : l’espace francophone consolide ses alliances d’investissement

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L’économie francophone franchit un nouveau cap à l’occasion de la 7e Mission économique de la Francophonie. Organisé à Djibouti sous l’égide de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et guidé par sa Secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, l’événement a réuni dirigeants politiques et décideurs économiques afin de stimuler le commerce et d’encourager les investissements transfrontaliers.

Au cœur des discussions, le Réseau International des Agences Francophones de Promotion des Investissements (RIAFPI) s’est particulièrement illustré. Emmenée par son Président, Ghislain Moandza Mboma, également Directeur Général de l’ANPI-Gabon, et sa Secrétaire Exécutive, Saran Fofana, la délégation a concrétisé une étape majeure. L’Agence Nationale de Promotion des Investissements de Djibouti (ANPI Djibouti), représentée par sa Directrice Générale Adjointe par intérim, Amina Houssein Guirreh, a officiellement rejoint le RIAFPI.

Cette adhésion porte désormais à 23 le nombre d’agences membres réparties entre l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord. Fondé en 2014 à Abidjan, le réseau consolide ainsi son rôle de plateforme privilégiée pour favoriser le partage d’expertises et l’intégration économique globale au sein de la Francophonie.

Fluidifier les échanges et bâtir des corridors commerciaux

Les réflexions sectorielles ont mis l’accent sur la logistique, véritable moteur de la croissance régionale. Lors d’une intervention remarquée pendant les tables rondes, Ghislain Moandza Mboma a souligné la nécessité d’aménager des corridors commerciaux intégrés et d’harmoniser les infrastructures de transport à l’échelle africaine. Selon lui, une synergie renforcée entre les réseaux de transport s’avère indispensable pour fluidifier la circulation des marchandises et dynamiser le commerce intra-africain.

En marge des rencontres officielles, le RIAFPI a organisé un dîner d’affaires destiné à mettre en lumière les atouts industriels de ses pays membres. L’attention s’est notamment portée sur la Zone d’Investissement Spéciale (ZIS) de Nkok au Gabon. Les perspectives prometteuses offertes par ce pôle ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs djiboutiens, envisageant l’élaboration d’un futur corridor commercial entre Libreville et Djibouti. Ce projet ambitieux viserait à approvisionner la Corne de l’Afrique, notamment l’Éthiopie, en bois gabonais.

Vers un suivi concret des partenariats

Alors que les sessions B2B ont permis d’identifier de multiples opportunités de coopération, le RIAFPI entend transformer ces promesses en réalisations palpables. Le suivi rigoureux des initiatives, en particulier le projet de corridor maritime et terrestre Libreville-Djibouti, figurera au premier plan des priorités du réseau. Par ces actions ciblées, la communauté économique francophone démontre une volonté renouvelée de structurer des partenariats durables et créateurs de valeur.