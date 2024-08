Gabon : après des années d’atonie, le BTP devrait atteindre plus de 237 milliards en 2025

Ecouter l'article

Depuis l’avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) connaît un rebond significatif. Entre août et décembre 2023, il a su consolider ses différentes activités. La production vendue s’est légèrement appréciée pour atteindre un chiffre d’affaires de 121,3 milliards de FCFA, en hausse de 1,5% en glissement annuel et si on se fie aux données contenues dans le tableau de bord de l’économie, il devrait continuer de s’apprécier d’ici 2025 avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 237 milliards de FCFA.

Poursuite de chantiers, lancement de nouveaux chantiers, reprise de chantiers abandonnés. En moins d’un an, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a redonné du peps au secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). Routes en béton ou bitumés à l’image de Nsile-Bifoun, des voiries de Libreville, de Franceville, d’Oyem, hôpitaux, écoles, building administratif, les opérateurs de ce secteur stratégique pour le développement multiplient les contrats et c’est l’ensemble du segment qui s’en porte mieux.

En effet, après des années d’atonie marquées par des chiffres en deçà des attentes, le secteur du BTP retrouve enfin sa vigueur, tirant dans le même temps, l’économie et le développement qui s’ensuit. Alors qu’entre 2018 et 2023, le chiffre d’affaires du BTP, en tenant d’un compte d’un PIB à prix constant, n’a pas été en mesure de franchir le rubicon des 200 milliards de FCFA, ne se rapprochant de ce montant qu’à fin 2023 avec 197,6 milliards de FCFA, l’année 2024 marque donc le grand retour au premier plan du secteur.

237 milliards de FCFA de chiffre d’affaires prévisionnel pour 2025

Avec des données prévisionnelles qui font état d’un CA qui devrait dépasser les 237 milliards de FCFA en 2025, contre 209,8 milliards de FCFA prévus d’ici la fin de l’année en cours en lien avec les nombreux projets contenus dans le PNDT dont la trentaine prioritaire du CTRI, le secteur devrait être l’un de ceux qui tireront l’économie. Même si pour l’heure on est encore loin des 287,4 milliards de FCFA réalisés en 2015 ou encore des 284,2 milliards de FCFA de l’exercice 2016, ces prévisions soulignent le retour de la confiance dans ce secteur, véritable aiguillon du dynamisme d’un pays.