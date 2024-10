Libreville : l’ONG Mille et Un Sourires en soutien aux démunis de la décharge de Mindoubé 1.

L’ONG Mille et Un Sourires a récemment organisé sa première édition de kits scolaires sous le thème “Éducation & Environnement Sain” en faveur des enfants démunis de la décharge de Mindoubé 1. Cet événement s’est déroulé sur deux jours, avec des actions citoyennes et éducatives destinées à promouvoir un cadre de vie propre et sécurisé pour les jeunes du quartier. Le samedi 5 octobre 2024 a été marqué par une journée de ramassage d’ordures ménagères, accompagnée de sessions de sensibilisation sur l’importance de vivre dans un environnement sain pour bien entamer l’année scolaire.

Le dimanche 6 octobre, la distribution des kits scolaires a été le point culminant de cette initiative. L’École Professionnelle d’Informatique (Épi Fopi) a accueilli les enfants dans ses locaux pour une journée récréative. Madame Joséphine Mounombi Nyonda, fondatrice de l’établissement, a profité de cette occasion pour sensibiliser les jeunes aux dangers des violences en milieu scolaire, en présence de Roseline épouse Mickoto, représentante du chef du quartier de Mindoubé 1.

L’événement a également bénéficié du soutien de nombreux partenaires et donateurs, dont Monsieur Ebet Clément, chef de quartier de Mindoubé 1, ainsi que la célèbre Égérie BébéNationale. Grâce à leur collaboration et à leurs contributions, près de 100 enfants ont pu recevoir des kits scolaires, leur offrant ainsi un précieux soutien pour leur parcours éducatif.

Cette initiative témoigne de l’engagement de l’ONG Mille et Un Sourires à contribuer au bien-être des enfants défavorisés, tout en les sensibilisant à l’importance de l’éducation et du respect de l’environnement.