Gabon : les Etats-Unis prêt à signer un accord de défense pour contre-carrer la Chine ?

Présent au Etats Unis dans le cadre de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema s’est entretenu avec le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, avec qui il a échangé le 1er octobre sur divers points dont celui relatif au renforcement de la coopération entre Libreville et Washington notamment dans le domaine sécuritaire. Une regain d’intérêt de l’Oncle Sam qui pour de nombreux observateurs serait surtout motivé par la volonté faire le contrepoids des ambitions affichées par la Chine.

C’est à travers une déclaration conjointe que les deux partis sont largement revenu sur les discussions qui ont sanctionné cette rencontre entre le numéro un gabonais et le chef de la diplomatie américaine. Si le processus de transition en cours au Gabon et le renforcement du partenariat économique était à l’ordre du jour, la question sécuritaire figurait également en bonne place de la discussion entre les deux hommes.

Vers la conclusion d’un accord de défense entre le Gabon et les Etats Unis

C’est dans cette optique que le Gabon et les États-Unis ont manifesté « un intérêt commun à renforcer la sécurité maritime dans le bassin Atlantique ». « À cette fin, les États-Unis prévoient de fournir de l’assistance technique pour renforcer la sécurité portuaire, de l’assistance technique et du soutien logistique pour les sites radar existants du Gabon ainsi que du soutien pour la création de deux nouvelles installations radar en vue d’améliorer les capacités de surveillance maritime du Gabon dans ses eaux territoriales », indique la déclaration commune du Gabon et des USA.

Dans le même ordre d’idée, la première puissance mondiale entend fournir des navires de patrouille maritime ainsi que la maintenance et la formation opérationnelle connexes afin de soutenir les efforts civils visant à combattre les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles du Gabon. Il faut dire que cette volonté affichée par les Etats Unis devrait tout naturellement se matérialiser par la signature d’un accord de coopération en matière de défense.

Si ces discussions constituent une véritable opportunité pour le Gabon avec un gain en matière d’investissement, ces bonnes intentions affichées par l’administration Biden interviennent dans un contexte assez particulier de lutte d’influence avec la Chine. En effet, le projet de stationnement de la Marine de l’Armée populaire de libération (MAPL) à Port-Gentil actée verbalement lors de la visite d’État en avril 2023 de l’ancien président Ali Bongo Ondimba en Chine suscite depuis lors des fortes inquiétudes de l’ogre américain.

Avec le succès enregistré lors du Forum sino-africain, marqué par la signature d’accords commerciaux et de développement pour un montant de 2332,7 milliards de FCFA, ce regain d’intérêt des Etats Unis pourrait donc sonner comme une réponse du berger à la bergère vis-à-vis de l’Empire du milieu. Pour l’heure, on peut donc dire que le grand bénéficiaire de ce jeu d’influence n’est autre que le Gabon.