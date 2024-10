Affaire Boupendza/Zamalek : victoire du Rapid Bucarest !

Follow on X

C’est par le biais d’une publication devenue virale faite ce jeudi 10 octobre 2024 que le Rapid Bucarest a annoncé que la FIFA a émis une décision favorable concernant les références d’Aaron Boupendza. Une issue qui acte la crédibilité et la légalité du transfert de l’international gabonais dans le club roumain après sa résiliation de contrat avec FC Cincinnati.

Si une certaine presse s’attelait à dépeindre une issue tragico-judicaiire pour Aaron Salem Boupendza et son club roumain suite à une supposée infraction dans la procédure de transfert. Une allégation estampillée Zamalek qui n’aura duré que le temps d’une bouderie du club égyptien envers le goleador gabonais. Puisque saisie de l’affaire, la Fédération internationale de football association (FIFA) a donné un avis défavorable au plaignant.

Boupendza Ok selon la FIFA !

C’est en tout cas ce qu’annonce le club roumain traîné dans la boue alors même que la décision était latente. « Excellente nouvelle. Ce matin nous avons reçu de la FIFA la décision favorable concernant les références d’Aaron Boupendza ! », est-il indiqué sur la page Facebook officielle du Rapid Bucarest. De quoi détendre l’atmosphère autour de l’international gabonais et de lui permettre de poursuivre sereinement son acclimatation.

Transféré au Rapid Bucarest après un volte-face in extremis, Aaron Boupendza avait en effet refusé les sonnettes égyptiennes du Zamalek SC. Dos au mur ledit club aurait saisi la FIFA pour « rupture unilatérale d’engagement ». Sapristi ! En alléguant qu’il aurait dû défendre leurs couleurs et non celles du club roumain. La bataille juridique n’aura finalement été que de courte durée puisque l’instance faîtière aurait déjà donné quitus au club entraîné par Marius Șumudică.

D’ailleurs, informé de la rétention de certains documents du gabonais, le technicien serbe avait été confiant dès le départ. Interrogé en conférence de presse en pleine tempête médiatique, il avait exprimé sa confiance en la légalité de la signature de l’attaquant gabonais qu’il voulait à tout prix aux côtés de Clinton Nike. Pour ce dernier, les documents nécessaires seraient présentés en temps voulu. C’est désormais chose faite. Place au football. Boupendza n’est définitivement pas hors-jeu !