Libreville : lancement officiel de la 2ème édition des Digiewomen Awards

C’est face à la presse ce jeudi 12 septembre 2024 que Christine Baguela épouse Soro, fondatrice de la DigieWomen School a annoncé le lancement officiel de la 2ème édition des Digiewomen Awards sous le thème « L’essor de l’intelligence artificielle : une révolution en marche ». Placée sous la tutelle du ministère de l’Economie numérique et de la commune de Libreville, cet événement coorganisé par Annie Chrystel Limbourg Iwenga célèbre une nouvelle fois la diversité des talents féminins dans le secteur numérique.

Après une première édition couronnée de succès en 2023, parrainée par Denise Epoté, directrice Afrique de TV5 Monde, cette nouvelle édition promet d’être encore plus marquante avec près de 30 récompenses réparties en 10 catégories. Les DigieWomen Awards ont pour vocation de reconnaître les talents féminins qui se distinguent dans divers domaines technologiques, tout en inspirant la prochaine génération de leaders numériques.

Digiewomen 2024, un hommage aux talents féminins

La première édition des Digiwomen Awards a permis aux organisatrices de tirer des enseignements pour concevoir cette nouvelle édition. Toute chose qui devrait permettre de mieux répondre aux besoins de l’instant. Cette année, plusieurs nouveautés ont été introduites. Parmi celles-ci, le prix spécial ville d’honneur qui mettra en lumière une ville accréditée au Gabon qui contribue au développement du numérique. « La ville de Libreville étant partenaire du Digiewomen Awards, il est question de pouvoir aussi distinguer les villes présentes dans notre commune qui ont eu une avancée exceptionnelle dans le numérique par les femmes » a précisé la marraine permanente, Annie Chrystel Limbourg Iwenga.

Le lancement du magazine DigieWomen offrira également une plateforme médiatique pour mettre en avant les initiatives féminines dans le secteur digital sur le territoire gabonais et en Afrique. Aussi, le public pourra désormais participer au processus de sélection des lauréates, apportant ainsi une dimension interactive à l’événement.

En outre, des ateliers pratiques se tiendront sur le thème de l’intelligence artificielle dans les entreprises et plusieurs produits seront exposés et vendus. En plus de ces innovations, une tombola avec un vol aller-retour Paris-Libreville en jeu sera organisée et la femme digitale de l’année 2024 recevra une enveloppe dont le montant sera révélé lors de la soirée de remise de prix. « La 2ème édition est l’occasion d’honorer plus de 25 femmes ou acteurs du numériques qui excellent ou font bon usage du numérique dans ce qu’ils font », a indiqué Christine Baguela épouse Soro.

Bien plus qu’une cérémonie de remise de prix, les DigieWomen Awards se positionnent comme une véritable plateforme pour célébrer l’excellence, promouvoir l’égalité des sexes, et inspirer l’innovation dans un secteur en pleine expansion.