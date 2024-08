Gabon : le Gén. Oligui Nguema satisfait des mesures disciplinaires prises contre des magistrats indélicats

Ecouter l'article

Ce mercredi 14 août 2024, le président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé au Palais du bord de mer une session du Conseil Supérieur de la Magistrature en sa qualité de Président de ladite institution. Occasion pour le chef de l’Etat d’inviter à plus de probité et de rigueur dans l’accomplissement de leurs missions.

Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature a dirigé une réunion de gestion du fonctionnement des juridictions et des carrières des magistrats. Profitant de cette session qui s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Paul Marie Gondjout, le chef de l’Etat a salué les efforts, la détermination et la volonté de certains magistrats dans l’accomplissement de leurs missions.

Le Général Oligui Nguema pour plus de rigueur au sein de la Magistrature

Toutefois, le Chef de l’Etat a tenu à interpeller les magistrats sur les nombreuses récriminations des populations et des opérateurs économiques contre les décisions rendues par ces derniers. « Il me plaît de souligner que la justice que vous exercez quotidiennement doit être un facteur de développement économique et social. Elle doit rassurer nos citoyens, au nom desquels elle est rendue et les conduire en tant que régulateur de la vie en société vers la félicité voulue par nos ancêtres. Elle doit également rassurer les hommes d’affaires et non les effrayer » a-t-il déclaré.

Dans le même ordre d’idée, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est réjoui des décisions prises au cours du dernier Conseil Supérieur de la Magistrature statuant en matière disciplinaire qui a prononcé des sanctions exemplaires à l’encontre de certains magistrats. Il a pour ce faire appeler l’Inspection Générale des Services Judiciaires et le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature à jouer pleinement leur rôle.