Gabon : Dieudonné Minlama plaide pour une Constitution consensuelle

Ecouter l'article

Alors que le débat autour du oui ou du non au référendum pour l’adoption de la nouvelle Constitution fait rage au sein de l’opinion nationale, certains acteurs politiques interpellent peu à peu sur la nécessité de calmer les ardeurs des uns et des autres. C’est le cas du président du parti Ensemble pour la République Dieudonné Minlama Mintogo qui, dans une publication sur sa page Facebook ce mercredi 14 août 2023, a estimé que le débat devrait être essentiellement axé sur le caractère rassembleur que devrait avoir la nouvelle loi fondamentale.

Depuis la sortie du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema invitant à voter oui lors du prochain référendum, le paysage politique gabonais est en ébullition. Une montée de pression qui s’expliquerait par l’importance capitale que revêt cette échéance électorale qui déterminera de manière définitive l’avenir politique, économique et social pour les prochaines années.

Une Constitution consensuelle

Si pour l’heure partisans du Oui et du Non semble rentrer dans une sorte d’affrontement, pour l’ancien candidat à la présidentielle Dieudonné Minlama Mintogo a souligné qu’il était nécessaire de se rappeler que « la Constitution est le texte Fondateur qui définit le fonctionnement d’un Etat ou d’une Nation (…) le socle sur lequel se posent les Règles et les Lois qui régissent le fonctionnement des Institutions et organisent leurs rapports » et elle ne saurait être la propriété d’une partie des gabonais au détriment d’une autre.

Ainsi, il a relevé qu’il serait dommage que cette prochaine consultation se transforme en un affrontement entre les défenseurs du « Oui » et les défenseurs du « Non ». C’est dans cette optique qu’il a sollicité du chef de l’Etat la poursuite des consultations des forces vives de la Nation « afin d’harmoniser les positions et aboutir à la version la plus consensuelle possible ». « Il est bon, que le texte final qui sera proposé au peuple Gabonais nous Ressemble et nous Rassemble », a-t-il indiqué.