Libreville :  la mairie du 2ème arrondissement,  un enfer pour les personnes à mobilité réduite

Alors que les plus hautes autorités de la transition prônent pour l’inclusion sociale, au sein de nos administrations cela semble être le cadet des soucis des responsables. La preuve, la mairie du 2ème arrondissement dont le siège se situe dans un building au 7ème et 8 ème étage demeure à ce jour, un véritable calvaire pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Une situation inquiétante qui devrait interpeller au plus vite les autorités compétentes.

Quelle balourdise d’installer le siège d’une mairie dans un immeuble principalement aux 7ème et 8ème étage ? C’est ce que tentent de comprendre les populations à ce jour. En effet, les bureaux des agents de la municipalité du 2ème arrondissement sont provisoirement derrière l’immeuble du ministère des Eaux et Forêts. Un site complètement inadapté aux personnes à mobilité réduite, puisque étant dans l’incapacité de monter les escaliers pour espérer effectuer leurs démarches administratives. Une situation qui une fois de plus est la preuve que les personnes vivant avec un handicap (PVH) au Gabon sont marginalisées et laissées pour compte par les dirigeants.

La mairie du 2ème arrondissement, le siège de la pénitence pour les personnes à mobilité réduite

Si dans notre précédent article intitulé, « Libreville : les personnes à mobilité réduite exclues de la mairie 2ème arrondissement », nous pointions déjà du doigt cet épineux problème, à savoir que le bâtiment ne répond pas aux normes pour les personnes vivant avec un handicap. 6 mois plus tard, le problème ressurgit. Et pour cause, les autorités compétentes n’ont pas pris en compte plusieurs paramètres tels que la mise en place des équipements adaptés pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se mouvoir en toute tranquillité dans cette administration publique à l’instar de « des rampes d’accès pour faciliter le franchissement d’un seuil le handicap moteur. Des boucles magnétiques pour guichet dans le cas du handicap auditif, des balises sonores pour le handicap visuel » entre autres.

Un constat que déplore également les personnes dites valides puisqu’elles font également face à ce calvaire. « Je ne sais pas pourquoi ils ont préféré de mettre la mairie aussi loin au 7ème étage, pourquoi ne pas le mettre en bas » a déclaré un compatriote dans un reportage diffusé récemment sur Gabon 1ère. Même son de cloche pour une dame qui visiblement semblait déboussolée « Ils ont mal choisi l’endroit pour venir installer la mairie. J’aurai souhaité qu’on descende plus bas, à la limite au deuxième étage, mais gravir jusqu’au 7ème étage c’est pas la joie, aujourd’hui je n’aurai pas le sommeil, mes genoux et mon dos me feront souffrir » a-t-elle fustigé.

Les personnes à mobilité réduite marginalisées par le gouvernement ?

Il est important de rappeler que le groupe des personnes à mobilité réduite, prend en compte « le handicap moteur, visuel, auditif et cognitif. Il fait également allusion à des facteurs qui sont un âge avancé, la grossesse, une blessure, le transport d’un enfant à l’aide d’une poussette, l’utilisation d’une valise ». Malheureusement ces notions n’ont pas été prises en compte lors de la délocalisation du siège de la mairie du 2ème arrondissement, un véritable enfer surtout avec un ascenseur défectueux. Aucune considération pour les personnes âgées, encore moins pour les personnes vivant avec un handicap (PVH), toute chose qui démontre que la politique de l’inclusion sociale que prône le Général Président Brice Clotaire Oligui Nguema est une cymbale retentissante. Les réactions sont attendues.