Franceville : Eramet dote le CHU d’une couveuse de transport pour prématurés

Ecouter l'article

Ce mardi 8 octobre 2024, le groupe Eramet dont Comilog et Setrag sont les filiales locales a doté le Centre hospitalier universitaire Amissa Bongo (CHUAB) de Franceville d’une couveuse de transport, un équipement médical crucial pour la prise en charge des nouveau-nés prématurés nécessitant des soins intensifs. Cette initiative répond à l’absence de moyens adéquats pour transporter ces nourrissons entre Franceville et Libreville.

La remise officielle de cet équipement s’est faite par le Dr Bruno Sicard, médecin conseil du groupe Eramet aux responsables du CHUAB, accompagné du Dr Francky Iwangou, médecin du travail chez Setrag, du chef d’établissement de l’hôpital Comilog, Thierry Zue Asseko, ainsi que du pédiatre de l’hôpital Comilog, le Dr Marcelin Mezui Nguema. Cette action symbolise l’engagement continu d’Eramet, via ses filiales gabonaises Setrag et Comilog, en faveur de l’amélioration des infrastructures de santé dans la région.

Un équipement adapté et essentiel

Cette couveuse de transport, spécifiquement adaptée aux conditions locales, est la seule disponible dans toute la province du Haut-Ogooué, qui abrite plus de 250 000 habitants. L’équipement permet de transférer les prématurés dans des conditions vitales, que ce soit d’une salle de naissance à une unité de soins intensifs néonatals ou pour les évacuations vers Libreville. Ce dispositif devrait considérablement améliorer la prise en charge des nouveau-nés nécessitant des soins complexes.

L’engagement de Setrag, filiale d’Eramet, se traduit également par des modifications techniques apportées à certains wagons de son réseau ferroviaire, pour accueillir en toute sécurité la couveuse, le personnel médical, et la mère du nouveau-né lors des transferts vers Libreville.

Une dotation saluée par les professionnels de santé

La responsable du service néonatologie du CHUAB, le Dr Abang Epse Ekomy, a exprimé sa gratitude envers Eramet et ses filiales, soulignant que cette dotation répondait à un besoin pressant pour l’hôpital. « Cette dotation vient à point nommé », a-t-elle déclaré, promettant de l’utiliser de manière optimale pour sauver des vies.

Cet investissement s’inscrit dans une démarche plus large d’accompagnement des autorités sanitaires par les acteurs du secteur privé à l’exemple d’Eramet ses filiales Comilog et Setrag, illustrant la coopération entre entreprises et structures de santé pour le bien-être des populations locales.