Législatives France : sans surprise, l’extrême droite arrive en tête au 1er tour

En France, avait lieu le 30 juin dernier le premier tour des élections législatives anticipées, convoquées par le président de la République française Emmanuel Macron à la suite de la débâcle électorale des élections européennes. Comme le prédisaient les sondages, les candidats du Rassemblement national (RN), dirigé par Jordan Bardella, arrivent en tête avec plus de 33% de vote, contre quelque 28% pour la Nouvelle union populaire, une coalition de partis de la gauche française, menée par La France insoumise de Jean Luc Mélenchon.

Tous les experts de la vie politique française sont à peu près unanimes sur un fait, l’ancienne majorité présidentielle n’a désormais aucune chance de voir Gabriel Attal retourner à la Primature. Si le face à face entre le Rassemblement national et le Nouveau front populaire est désormais acquis, le jeu de désistements en vue de constituer le fameux « arc Républicain », afin de faire barrage au parti politique des Le Pen. Lesquels désistements ont finalement vu plus de 210 candidats se retirer en faveur des mieux placés contre le Rassemblement national.

L’extrême droite pas loin de la majorité absolue à l’issue du second tour

Ce sont plus de 577 sièges qui étaient en jeu le 30 juin. Les candidats du Rassemblement national et leurs alliés, qui ont réussi à obtenir leur ticket pour le second tour dans la plupart des circonscriptions, ont vu 39 des leurs se faire élire dès le premier tour, contre 32 pour l’alliance de gauche et seulement 2 pour la coalition présidentielle. Un désaveu pour la politique d’Emmanuel Macron, dont la cohabitation ou non avec l’extrême droite dépendra de la capacité des candidats de différents blocs politiques à se désister en faveur du candidat qui sera en ballotage favorable face au RN.

Selon les projections à l’issue du second tour, le RN arriverait en tête et pourrait obtenir jusqu’à 250 députés, contre 185 pour La France Insoumise et ses alliés et seulement 102 pour le camp macroniste. Il faut dire que pour atteindre la majorité absolue, un parti ou une coalition de partis doit atteindre le seuil de 289 députés. Il n’est pas exclu que le bloc d’extrême droite atteigne ce seuil d’autant plus que les divisions au sein des partis dits Républicains se sont accentuées ces derniers jours. En effet, la France insoumise est boudée par certaines formations pilitiques, notamment de roite et du centre, qui écartent toute compromission avec Jean Luc Melenchon et ses camarades, accusés d’avoir des positions ambigues au sujet de l’antisémitisme.