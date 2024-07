Libreville : la Fondation Dorcas lance le tournoi inter-centres d’accueil

Ecouter l'article

La Fondation Dorcas a organisé un tournoi de football inter-centres d’accueil, le samedi 29 juin 2024, au stade de Nzeng-Ayong. Baptisée « les petits champions Dorcas », cet événement a eu pour visée, le rassemblement de 200 orphelins issus de ces structures sociales autour du sport.

Un esprit sain dans un corps sain : cette expression s’applique aussi aux enfants. L’exercice physique est essentiel non seulement pour la santé physique des jeunes, mais aussi pour leur socialisation, leur développement du fair-play, leur santé mentale et même leur réussite scolaire. C’est dans cette optique que la Fondation Dorcas a mis en place ce tournoi inter-centres d’accueil

200 enfants pour le coup d’envoie du tournoi inter-centres d’accueil

Le coup d’envoi du tournoi inter-centres d’accueil a été donné par la présidente de la Fondation Dorcas, Anouchka Oligui Nguema. L’événement a été marqué par la présence des frères Lémina, Mario et Noah, tous deux membres de la sélection nationale de football. Ce sont au total 200 enfants qui ont pris part à cette journée de lancement.

Les jeunes du centre d’accueil El Jireh © D.R.

Cette initiative a permis aux enfants de plusieurs centres d’accueil de se rencontrer, de nouer des amitiés et de partager des moments de convivialité autour du sport. Les matchs ont été marqués par un esprit de compétition saine et de camaraderie, illustrant les valeurs que la Fondation Dorcas souhaite promouvoir parmi les jeunes qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’exprimer leur satisfaction. « Grâce à ce tournoi j’ai pu rencontrer Mario Lemina et son petit frère Noah. Merci à la présidente de la Fondation Dorcas parce que ce qu’elle fait c’est mettre des sourires dans nos cœurs », s’est réjoui un des participants.

Pour rappel , lancée officiellement le 21 décembre 2024, la Fondation Dorcas s’est engagée à aider les enfants défavorisés. Bien plus qu’un simple sourire, elle souhaite leur garantir un avenir en leur apportant un soutien multiforme.