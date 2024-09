Follow on X

Lambaréné : arrêt d’un lampadaire à Moussamoukougou pour cause mystique ?

Depuis près d’un mois, les populations du quartier Moussamoukougou dans le 1 er arrondissement de Lambaréné sont dans l’obscurité. Et pour cause, le lampadaire haut de 30 mètres installé il y a quelques mois connaît un dysfonctionnement. Un fait qui intrigue les riverains qui pointent du doigt une cérémonie de retrait de deuil au cours de laquelle le dispositif d’éclairage aurait été foudroyé, rapporte Gabon 1ère.

Plusieurs semaines déjà que le lampadaire installé en plein centre du quartier Moussamoukougou dans la province du Moyen-Ogooué est en panne. Une défaillance qui suscite des inquiétudes des populations, d’autant plus qu’elle est apparue un jour après une cérémonie de retrait de deuil. Pour les habitants de cette partie du 1er arrondissement de la ville du grand Blanc, le problème rencontré par ce lampadaire serait d’ordre mystique.

Mysticisme ou simple dysfonctionnement ?

« On avait un retrait de deuil mais un jour après le lampadaire s’est arrêté. Le général est passé avec son équipe pour venir régler le problème mais le jour même après quelques minutes le lampadaire s’est arrêté. On ne sait pas s’ils sont sortis en vampire, mais si c’est le cas on convoque les Mitsogo du quartier pour qu’ils nous expliquent la suite », a relaté une riveraine sur les antennes de Gabon 1ère. Un récit que tiennent tous les habitants du quartier.



Une raison balayée d’un revers de la main par les agents du Conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE) qui évoquent un simple dysfonctionnement. « C’est simplement une coïncidence que le lampadaire se soit arrêté après la cérémonie de Bwiti », a relevé la cheffe d’Antenne Ruth Nyangui Pendi. Pour cette dernière, le dysfonctionnement est au niveau du boîtier de commande. « C’est un problème technique, qui sera résolu dans les plus brefs délais, la pièce est déjà au niveau de Libreville, il manque à réunir tout ce qu’il faut pour résoudre ce souci » a-t-elle précisé.