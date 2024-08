Lambaréné : un membre de la délégation spéciale de l’Ogooué et Lacs au gnouf pour exploitation forestière illégale

Ecouter l'article

Décidément les mauvaises habitudes ont la dent dure chez certains responsables de l’administration publique. La preuve avec l’interpellation récemment par les agents de la Police judiciaire et des Eaux et Forêts de Lambaréné, appuyés par l’ONG Conservation justice d’un membre de la Délégation spéciale en charge du Conseil départemental de l’Ogooué et Lacs qui est soupçonné d’exploitation de bois sans titre, de coupe et enlèvement d’essence sans autorisation de l’administration.

C’est grâce à une mission conjointe des forces de sécurité, de la direction provinciale des Eaux et forêts et de l’ONG Conservation justice menée entre le mois de juin et de juillet derniers dans les zones de Mpoundou et Bingovion que le pot aux roses aurait permis d’être découvert. Une enquête qui aura conduit à l’interpellation du membre de la Délégation spéciale en charge du Conseil départemental de l’Ogooué et Lacs.

Un délégué spécial de l’Ogooué et Lacs dans la nasse !

Si dans sa dépêche l’Agence gabonaise de presse (AGP) ne cite pas nommément le mis en cause, certaines sources proches du dossier indiquent qu’il s’agirait du dénommé Nzoghe Augustin. Ce dernier, qui aurait d’ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés, aurait mis en place un stratagème avec des « membres de sa famille dont sa fille et son fils, comme bouclier administratif, pour brouiller les pistes de son implication dans les demandes d’autorisation pour la coupe et le sciage de long ».

« Aussi, les quantités exploitées de manière plus industrielle qu’artisanale dépassaient largement celles prévues par la loi. Sur les deux sites, des fûts contenant du réservoir, une barge, deux machines de type Caterpillar 528, une scie mobile de type Lucas Mill, des preuves de nombreux bois abattus (souches) et des planches, lattes et chevrons ont été trouvés. Preuve de l’enracinement d’une exploitation industrielle à grande échelle. Un total cumulé de 268,444 m3 de bois sciés ont, par ailleurs, été constatés par l’équipe de la mission sur les différents sites contrôlés », relate la source citée par l’AGP.

À noter que sieur Nzoghe Augustin exerçait allègrement son activité illégale sous le couvert de son fils W.N.M.T.D qui a obtenu une autorisation de coupe de bois pour le sciage de long dans la zone usagère du village Aschouka, celle-ci a par la suite été cédée à son père. Quant à sa fille M.M.N.L, malgré qu’aucune autorisation de coupe de bois ne lui aurait été délivrée par l’administration des Eaux et Forêts, l’exploitation sur le site sollicité se serait poursuivie sous la houlette de son père et en violation du Code forestier. Des agissements répréhensibles qui auraient été mis à nu par les communautés locales de la zone du lac Oguemoué et l’ONG Conservation Justice.