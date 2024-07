Gabon-Chine : le Gén. Oligui Nguema rencontrera Xi Jinping en septembre

Follow on X

Ecouter l'article

Présent à Beijing dans le cadre de la deuxième conférence internationale de haut niveau du Forum sur l’action mondiale pour un développement partagé, le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye a échangé avec son homologue chinois Wang Yi. Une rencontre qui a permis de faire le point de la participation du Gabon au Forum de coopération Chine-Afrique qui se déroulera du 4 au 6 septembre prochain et qui verra la présence du président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema.

Si les deux pays avaient décidé en avril 2023 de hisser leur relation en « Partenariat stratégique de coopération globale », celle-ci devrait connaitre un coup de fouet dans les prochains mois. C’est du moins le sentiment qui se dégage du récent séjour du chef de la diplomatie gabonaise qui, en marge de la deuxième Conférence de haut niveau du Forum sur l’action mondiale pour un développement partagé à Beijing, a été reçu par son homologue chinois.

Le Gén. Oligui Nguema en Chine en septembre

Lors de la rencontre le chef de la diplomatie de l’Empire du milieu, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que l’Initiative pour le développement mondial répondait au désir urgent des pays en développement d’accélérer leur développement, ajoutant que la Chine appréciait la participation du Gabon au groupe des amis de l’Initiative pour le développement mondial.

Ainsi, au cours de cet échange entre les deux hommes, l’invitation faite au chef de l’État pour le Forum de coopération Chine-Afrique a été confirmé et une rencontre avec son homologue chinois se tiendra dans la foulée. « Le président de la Transition sera reçu en audience et aura un tête-à-tête avec le président Xi Jinping. Aussi, le Gabon organisera du 2 au 4 septembre un Forum économique et commercial sino-gabonais dans la province de Jiangsu », a annoncé Régis Onanga Ndiaye.