Gabon: installation de la nouvelle directrice générale de la CNAMGS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 5 décembre 2024, s’est tenu au siège de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), la cérémonie de passation de charge entre la nouvelle et l’ancien Directeur général de cette entité. Nommé le 28 décembre, Audrey Christine Chambrier Voua, a donc officiellement pris ses fonctions à la tête de cette entité ô combien importante dans la vie de la cité. Une passation qui s’est déroulée sous le regard du ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Pr. Adrien Mougougou et sa ministre déléguée Françoise Makaya épouse Mbou.

C’est dans la salle du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), que le ministre de la Santé et des Affaires Sociales a présidé la cérémonie solennelle de passation de flambeau, entre la nouvelle Directrice générale de cette entité, Audrey Christine Chambrier Voua et son ex-patron Séverin Anguilet. Débarqué de son poste à la faveur du conseil des ministres du 28 décembre dernier, celui qui était en poste depuis 4 ans, a été remplacé par une ancienne de la maison qui y aura fait toutes ses classes.

En effet, directrice des affaires administratives (DAA) dès 2007, jouant ainsi un rôle crucial dans la mise en place des premières conventions avec les structures hospitalières publiques, puis secrétaire générale en 2011, poste grâce auquel elle a notamment été amené à côtoyer les incontournables partenaires sociaux, Audrey Christine Chambrier Voua a gravi les échelons l’un après l’autre. Sa nomination ne souffre donc d’aucunes contestations, tant cette femme du sérail est au fait des nombreuses problématiques qui minent cet entité essentielle dans la stratégie sociale de l’Etat.

La CNAMGS un levier important pour l’Etat

Indiquant en prenant la parole, que « c’est par cette structure que l’Etat répond à la demande sur le plan sanitaire et qu’à travers cette nomination, le Gen. Brice Clotaire Oligui Nguema espère une meilleure restructuration afin de répondre à l’offre de soins des gabonais », le Pr. Adrien Mougougou sans manquer de féliciter la nouvelle responsable, n’a pas manqué de rappeler à cette dernière que « sur le plan sanitaire, l’hôpital public dépend à 80% des entrées de la CNAMGS, si elle a des problèmes, tout le système de santé en pâtira ».

Avec pour ambition « de restaurer notre institution, de restaurer le climat social au sein de l’organisme et de restaurer la confiance auprès de nos populations et avec nos partenaires » comme elle l’a martelé, Audrey Christine Chambrier Voua, entend donc redonner « un sens à la solidarité » tout en insufflant une nouvelle dynamique avec l’ensemble de son équipe. Des paroles qui n’ont pas manqué de réjouir les partenaires sociaux qui se sont réjouies du changement opéré au sein de cette entité sociale, et qui aspirent désormais à un avenir meilleur.