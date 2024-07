OMS : le mercure, l’un des dix produits chimiques les plus dangereux pour la santé publique

Ecouter l'article

Le mercure est un élément omniprésent dans notre environnement de vie, c’est ce qu’affirme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Que ce soit dans l’air que nous respirons, dans la nourriture que nous mangeons, ou encore dans les produits cosmétiques ». Un constat alarmant pour lequel l’organisme international en charge de la santé tire la sonnette d’alarme, afin d’éradiquer ce métal toxique de notre milieu de vie.

Si dans le cadre de l’élimination du mercure, un accent est très souvent mis sur les produits éclaircissants qui sont reconnus pour leur forte teneur en mercure et qui peuvent endommager les reins des utilisateurs, l’OMS à lancé l’alerte sur la grande menace planétaire que représente le mercure à ce jour. À ce propos, dans un article publié en avril 2022 il en ressort que « chaque individu est exposé au mercure de manière volontaire ou involontaire » et ce à travers les aliments qu’ils consomment à l’instar du poisson ou certains fruits de mer tels que les coquillages. Mais aussi des objets courants comme des piles, batteries, les thermomètres,les ampoules électriques,pour ne citer que ceux-là.

Des objets qui font partie intégrante du quotidien de bon nombre d’ individus. Ainsi conscient de l’urgence et de la gravité de la situation, l’OMS depuis 2013 a tablé sur l’adoption de « la Convention Minamata » . Laquelle consiste à instaurer un bon nombre de mesures de protection que sont : les contrôles sur les émissions de mercure des centrales de charbon, et de l’industrie. L’élimination progressive du mercure dans les tensiomètre et les thermomètre servant aux soins de santé, mais aussi l’élimination progressive des amalgames dentaires encore appelé plombage est composé de 50% de poudre d’alliage métallique et de 50% de mercure.

Quels sont les effets néfastes du mercure ?

En clair, l’Organisation mondiale de la santé présente le mercure comme un élément chimique extrêmement préoccupant en raison de sa facilité à se déplacer dans l’atmosphère. Sa capacité à s’accumuler dans l’écosystème avec pour conséquence la destruction de la santé humaine et environnementale. S’agissant des préjudices sur la santé humaine on note les retards du développement, les troubles du langage et la perte de mémoire. Il est important de souligner que l’exposition du fœtus au mercure via la mère peut engendrer des troubles au niveau du cerveau de celui- ci.

Au regard des gros dégâts que peuvent entraîner le mercure, le gouvernement gabonais devrait plus que jamais faire de la lutte contre les produits éclaircissants sont cheval de bataille afin de préserver la santé des milliers d’âmes gabonaises. Étant donné l’ampleur que le phénomène de dépigmentation ne cesse de prendre dans notre société.