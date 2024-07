Gabon : l’association Action Ogivine en atelier de validation de son plan de développement stratégique

Follow on X

Ce 27 juillet 2024, les ressortissants de la province de l’Ogooué-Ivindo étaient réunis à Libreville autour de l’Association Action Ogivine. Objectif de la rencontre, élaborer un plan de développement stratégique de l’Association, mais aussi, porter des réflexions sur des mécanismes de développement socio-économiques de la province avec un accent particulier mis sur là formation des jeunes.

C’est avec l’appui d’experts en politiques de développement socio-économiques et la participation des représentants des jeunes de la province de l’Ogooué-Ivindo, que l’Association Action Ogivine a tenu son premier atelier de validation de son plan de développement. Un travail de réflexion qui sera un support à la disposition des décideurs publics, afin de mieux cibler les politiques de développement de la province.

Un plan d’action pour une lutte efficace contre le chômage dans l’Ogooué-Ivindo

Créée en 2007, l’Association Action Ogivine n’a depuis lors pas eu l’occasion de se structurer. La rencontre de ce samedi vise donc un double objectif « cette rencontre vise dans un premier temps à toiletter les statuts de l’association, puis nous verrons ensemble le Plan de développement stratégique d’Action Ogivine », a indiqué le Coordinateur général du mouvement associatif, Guy Nesty Ebobo. Sur le second point, ce travail s’inscrit dans la continuité d’un diagnostic territorial, qui a vu 3 mois durant les membres de l’association aller au contact des populations afin de recueillir leurs besoins. « Au terme de la phase de diagnostic, nous avons élaboré un document de 25 pages, qui présente des pistes de solutions sur les problèmes identifiés et qui sera amendé lors de cet atelier », a martelé Guy Nesty Ebobo.

Il faut dire que dans ce travail qui nécessite une méthodologie rigoureuse, Action Ogivine se fait accompagner par l’Institut supérieur des techniques avancées et de management (ISTAM). Lequel apporte son expertise technique. « l’objectif visé dans ce travail est la promotion du développement des jeunes de la province à travers des formations de pointe. En ce sens, l’ISTAM entend pleinement jouer son rôle en proposant des solutions qui soient adaptées aux besoins de la province », a indiqué le représentant de l’ISTAM, Dr. Euloge Kayo. Les jeunes qui sont la principale cible de cet atelier n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction « En tant que jeunes de l’Ogooué-Ivindo, nous trouvons cette action salutaire car comme vous le savez, la province pâti principalement de l’absence d’une main d’œuvre qualifiante susceptible d’occuper des responsabilités dans les entreprises implantées localement. Si cette association peut proposer aux autorités des solutions innovantes à nos difficultés, nous ne pouvons que nous réjouir », a indiqué le représentant des jeunes, Okouboua Yowane.

Il faut dire que la création de cette association qui incarne la diversité sociolinguistique de la province part d’un constat accablant en 2007, qui est celui du chômage des jeunes, et d’une pauvreté criarde. Ainsi, en s’attaquant aux causes structurelles de ce chômage, Action Ogivine espère permettre à la province de relever la pente et offrir à sa jeunesse des perspectives meilleures.