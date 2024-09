Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle : l’innovation au cœur du développement en Afrique

Ecouter l'article

Le Gabon, à l’instar de la communauté africaine, a célébré ce jour la 25ème édition de la Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété Intellectuelle. Cette journée, instituée en 1999 par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, offre une opportunité aux États, à la société civile et aux partenaires de réfléchir sur les enjeux du développement technologique en Afrique. Au cours de celle-ci, François Rafemo Bourdette a invité tous les acteurs à s’imprégner de la politique de développement technologique efficace du pays.

Le thème retenu pour cette édition, « Propriété intellectuelle et financement de l’innovation en Afrique », met en lumière une question centrale : comment faciliter l’accès au financement pour soutenir l’innovation dans un continent où la créativité et l’ingéniosité abondent, mais où les ressources financières et les infrastructures nécessaires restent souvent limitées ? En effet, bien que l’Afrique regorge de talents et d’idées novatrices dans divers secteurs, beaucoup d’inventeurs, d’entrepreneurs et de chercheurs peinent à transformer leurs concepts en réalités concrètes, faute de financements adéquats.

La protection des droits de propriété intellectuelle joue un rôle crucial dans ce processus, car elle permet de valoriser les innovations tout en attirant les investissements. Cependant, pour que cette dynamique prenne pleinement forme, des mécanismes de financement adaptés et accessibles doivent être mis en place. Cela inclut le soutien aux start-ups, la création de fonds spécialisés, et la mise en relation des acteurs de l’innovation avec des partenaires financiers prêts à investir dans les projets à fort potentiel. Cette journée offre donc l’occasion de réfléchir collectivement aux moyens de lever ces obstacles et d’encourager une véritable révolution technologique sur le continent.

Dans son discours, François Rafemo Bourdette, ministre de l’Industrie, a rappelé l’importance de ce thème dans la stratégie de développement du Gabon. « Pour avoir une politique de développement technologique efficace, il est impératif d’adresser la question du financement de l’innovation », a-t-il déclaré. Le ministre a également salué les efforts de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) dans la mise en place de mécanismes de financement destinés aux inventeurs, chercheurs, PME et start-ups.

Ces initiatives, telles que le Programme de Financement des Projets Structurants, permettent d’utiliser les outils de la propriété intellectuelle pour soutenir l’innovation à travers le continent. Ce programme répond aux difficultés de financement rencontrées par de nombreux acteurs de l’écosystème de l’innovation, leur permettant ainsi de développer leurs projets et de contribuer au développement économique et technologique de leurs pays.

Le membre du gouvernement a également souligné l’engagement du gouvernement gabonais, sous la direction du président Brice Clotaire Oligui Nguema, à soutenir ces efforts. « Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les acteurs de l’innovation afin qu’ils puissent accéder aux financements disponibles », a-t-il affirmé.

Cette célébration a permis de sensibiliser les inventeurs, chercheurs, et responsables d’entreprises gabonaises sur les nouvelles opportunités de financement offertes par l’OAPI. À travers ces initiatives, le Gabon espère renforcer sa capacité d’innovation et jouer un rôle clé dans le développement technologique de l’Afrique.