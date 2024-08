JO Paris 2024 : Noélie Lacour et Wissy Yenda Moukoula en lice ce 3 août !

Ecouter l'article

Débutés le 26 juillet 2024, les Jeux olympiques d’été de 2024, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIIe olympiade de l’ère moderne, n’ont pour l’heure pas souri à la délégation gabonaise. En effet, après les échecs de Virginia Aymard en judo et Adam Girard Langlade Mpali en natation, c’est au tour de Noélie Lacour et Wissy Yenda Moukoula d’entrer en lice le samedi 3 août prochain !

Dans une période de vaches maigres avec un zéro pointé en termes de médailles depuis le démarrage de la 33ème édition des Jeux olympiques qui ont lieu à Paris en 2024, les 3 derniers athlètes gabonais encore en compétition auront à cœur de glaner des étoiles comme ce fut le cas en 2012 à Londres avec le Taekwondoïste Anthony Obame. Rendez-vous est pris le samedi 3 août prochain aux épreuves de natation et athlétisme respectivement pour Noélie Lacour et Wissy Yenda Moukoula.

Noélie Lacour dernière des mohicans en natation, Wissy attendu au sprint !

Sur les 3 derniers athlètes gabonais encore capables de récolter des médailles figurent Noélie Lacour, Wissy Yenda Moukoula et Emmanuella Atora Eyeghe. Et ce, dans 3 disciplines distinctes notamment la natation, l’athlétisme et le taekwondo. Première à se lancer dans cette course aux médailles, la nageuse gabonaise, Noélie Lacour, qui tutoiera les bassins parisiens dès 10h08 dans la série 4 du 50 mètres nage libre. Jouissant d’une bonne préparation, l’athlète a d’ores et déjà affirmé qu’elle est « confiante ». Non sans manquer de souligner qu’elle s’entraîne tous les jours.

En seconde heure ce sera au tour du sprinteur gabonais, Wissy Hoye Franck Yenda Moukoula, logé dans la série 6 du 100 mètres hommes, de défier la crème de sa discipline, ce samedi 03 août dès 10h16. Donnant son ressenti chez notre confrère de l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’intéressé a donné des signaux positifs sur son état de forme. « Je me sens bien, je suis en pleine forme, je m’entraîne chaque jour. Par contre, ce vendredi, je vais stopper avec l’entraînement sur instruction de mon coach », a-t-il indiqué. De bonne augure avant l’entrée en scène.