Gabon : Ndong Sima et son gouvernement sur le départ ?

Si lors d’un discours à la place de l’Indépendance de Tchibanga le samedi 13 juillet dernier, le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema avait annoncé son intention de « donner un autre virage à la transition » avec un filigrane un probable changement de gouvernement, les choses pourraient s’accélérer dans les prochains. C’est du moins ce que pense savoir le journal panafricain Jeune Afrique qui dans un article paru ce 02 août 2023 qui évoque ce bouleversement de l’exécutif avant la célébration de la fête nationale le 17 août prochain.

En effet, la sortie tonitruante du chef de l’Etat dans la Nyanga n’était pas passée inaperçue. Il s’était alors montré très critique vis-à-vis de certains membres du gouvernement qui selon lui ne faisait pas montre de solidarité, estimant que si certains avaient des points divergents, ils devaient prendre la porte.

Il faut dire que cette critique acerbe aurait été motivée par l’inaction dont ferait preuve le gouvernement, mais aussi l’incapacité de ses membres à défendre l’action gouvernementale. Pis, le président de la Transition s’etait insurgé contre les critiques émises par certains. « Quand on est une équipe, on ne marque pas de buts contre son propre camp. Je veux des hommes courageux et non des hésitants. Quand on est ensemble, on est ensemble jusqu’au bout », avait-il martelé.

Un nouveau gouvernement en vue ?

C’est donc suivant cette logique que le Général Brice Oligui Nguema, selon Jeune Afrique, réfléchirait déjà sur la configuration du nouveau gouvernement. Une nouvelle équipe qui pourrait être annoncée après la tournée du général de Brigade dans la province de l’Estuaire, dernière étape d’un périple qui l’a conduit dans tout le pays.

Si pour l’heure, cette éventualité reste de l’ordre de l’hypothétique, le journal panafricain, pense savoir que le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pourrait jeter son dévolu sur l’actuel vice-premier ministre Alexandre Barro Chambrier qui récemment n’a pas caché son soutien au Général président en cas de candidature de ce dernier à la présidentielle de 2025.