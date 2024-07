J.O Paris 2024 : toujours pas de budget pour les athlètes gabonais

Follow on X

Alors que les Jeux olympiques de Paris 2024 s’ouvrent le 26 juillet prochain, la situation des athlètes gabonais en ligne dans cette compétition semble pour le moins incertaine. Et pour cause, dans un entretien accordé ce lundi 15 juillet au quotidien L’Union, le président du Comité national olympique du Gabon Cresant Pambo a déploré la non mise à disposition des moyens destinés aux athlètes laissant présager le pire en matière de performance.

Au cours de cet entretien, le président du CNO est largement revenu sur les conditions de participation des athlètes gabonais lors Jeux olympiques de Paris 2024. Tout en félicitant les 5 Gabonais qualifiés pour cet événement sportif, Cresant Pambo a indiqué que ce nombre pouvait être jugé satisfaisant s’il fallait faire une comparaison au niveau de la zone 4 où le Cameroun, qui est la locomotive du sport dans la sous région, compte 6 qualifiés.

Pas d’espoir de médaille du Gabon aux J.O de Paris

Concernant les chances de médaille, le président du Comité national olympique du Gabon s’est montré quelque peu réaliste suivant le niveau de préparation des athlètes gabonais. « Ne nous attendons pas à avoir des médailles. Atora, qui a bénéficié d’une bonne préparation à l’étranger, grâce au concours du chef de l’État, est une chance de médaille. Sachez que pour espérer avoir une médaille olympique, il faut déjà faire partie des 12 meilleurs dans sa catégorie ou son segment », a-t-il confié à L’Union.



Il faut dire que cette quête de performance pourrait également être contrarié par le manque de moyen auquel ferait face la délégation gabonaise. À ce propos, Cresant Pambo a révélé que « jusqu’à ce jour, l’État n’a pas encore décaissé les fonds pour les Jeux olympiques ». Le Comité national olympique du Gabon se serait donc endetté pour assurer l’hébergement et les titres de transport, en attente d’une réaction des autorités.