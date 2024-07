Port-Gentil : Tidiane Camara au gnouf après avoir publié les nudes de son ex pour se venger

Ecouter l'article

C’est l’affaire qui défraie la chronique à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime. Selon le quotidien L’Union, un jeune compatriote dénommé Tidiane Ebinda Camara, a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de la cité pétrolière la semaine écoulée. Les faits qui lui seraient reprochés sont la violence et l‘atteinte à l’honneur de son ex-compagne.

De la même manière que deux personnes s’unissent, il est tout aussi possible que ces individus décident de se séparer, ou encore que l’un des amants ne trouvant plus utile d’être en relation avec l’autre, prenne la décision de partir. C’est, pour ainsi dire, le cycle de la vie. C’est ce que n’a pas compris le dénommé Tidiane Ebinda Camara, jeune homme âgé de 29 ans. En effet, ce dernier aurait fait preuve de violence verbale et physique envers sa compagne DOM, alors que cette dernière avait décidé de mettre un terme à leur relation. Des actions qui auraient conduit ce compatriote à s’enfoncer en matière de délits.

Tidiane Camara à sans famille

DOM devenu son ex-compagne, le jeune homme aurait confisqué son téléphone portable. La jeune femme partie, Tidiane Ebinda Camara a profité de l’occasion pour tranférer ses photos en tenue de naissance à ses contacts. En se connectant sur internet le 25 juin 2024 et sa grande et désagréable surprise, des « nudes » d’elles avaient été vues par le plus grand nombre. Une situation embarrassante qui a emmené la jeune femme a déposé plainte contre son ex compagnon. Fort heureusement les autorités judiciaires ont fait preuve de promptitude.



« Je vivais vraiment l’enfer avec lui, c’était insupportable au sens le plus large du terme. Certaines de mes amies se demandaient par quelle magie j’arrivais à rester avec un homme aussi violent. En retour, je leur disais que je trouverai un jour ou l’autre la solution à cette torture » a déclaré la victime en larme. A l’heure où nous couchons ces lignes, le jeune Tidiane Ebinda Camara a été placé sous mandat de dépôt. Conformément aux articles 34 de la loi 066/21 et 288 Code pénal. Ce dernier devra donc répondre de ses actes devant les autorités compétentes.