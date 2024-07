Présidentielle 2025 : le Mouvement Gabao en soutien au candidat correspondant à son offre politique

Ecouter l'article

C’est à cœur ouvert que l’ancien député d’Akanda, par ailleurs président du Mouvement Gabao, Franck Nguema s’est confié ce 11 juillet au magazine Jeune Afrique. Occasion pour ce dernier de revenir sur son parcours politique, ses rapports avec l’ancien pouvoir, mais aussi sur les prochaines échéances électorales. A ce propos, il ressort de l’entrevue que l’ancien membre du gouvernement ne se portera pas candidat à cette échéance électorale.

C’est la première fois qu’il se confie à un média international depuis le coup d’Etat qui a renversé Ali Bongo Ondimba. En effet, Franck Nguema qui poursuit le processus d’implantation territoriale de son Mouvement à travers des causeries politiques quotidiennes et des installations des bureaux de cellules locales entend à la faveur des prochaines échéances électorales faire prévaloir les idées du Mouvement dans le débat public. Si l’objectif visé n’est pas le Palais du Bord de mer, le Mouvement Gabao entend en revanche apporter son soutien au candidat à la présidentielle à même de mieux incarner la vision programmatique de la jeune formation politique.

Pas de candidat du Mouvement Gabao à la prochaine élection présidentielle

Le Président du Mouvement Gabao qui s’est présenté comme une personnalité « intègre », a soutenu que cette transition devrait inclure tous les Gabonais sans exclusive, y compris les proches de l’ancien président, regrettant au passage le débat sur les Gabonais d’origine. « Le linge sale se lave en famille », a martelé Franck Nguema.



Abordant la question des prochaines échéances électorales, le très introduit média panafricain se fait le relai de la vision du Mouvement Gabao et de son président. « Franck Nguema ne sera pas candidat à l’élection prévue en 2025 », indique Jeune Afrique.Toute chose qui ne signifie pas que le Mouvement Gabao sera effacé de ce rendez-vous démocratique. « Nous avons décidé de soutenir un candidat, celui qui correspondra le mieux à notre offre », poursuit-il, citant l’ancien député d’Akanda. Il faut dire que le Mouvement Gabao qui se présente comme un parti politique « du peuple, par le peuple et pour le peuple », n’a jamais fait de mystère autour de ses objectifs électoraux. En effet, Franck Nguema et ses camarades entendent conquérir les territoires afin d’être au cœur de l’action publique et des réalités des Gabonais.