Israël-Hamas : la résolution russe rejetée malgré le vote « pour » du Gabon !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la douche froide pour la Russie et la Chine à l’initiative de la tentative de « cessez-le-feu » contenue dans la résolution soumise au Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies (ONU). En effet, cette dernière relative à la situation entre Israël et le Hamas a été rejetée par 4 pays dont la France, le Royaume-Uni, les USA et le Japon pour 6 abstentions.

À l’heure où le bilan en perte en vies humaines grimpe, les membres du Conseil de sécurité de l’ONU semblent désormais sur le pied de guerre. Et ce n’est pas la tentative de la Russie qui emporterait l’accalmie, du fait en partie de son conflit en cours avec l’Ukraine soutenue par l’OTAN. Le Kremlin l’a appris à ses dépens, le reste du monde n’agira pas pour lui plaire ou pour l’intérêt de ceux sensibles à la situation alarmante.

La résolution de paix russe rejetée par le Conseil de sécurité

Baptisé « un cessez-le-feu humanitaire entre Israël et le Hamas », ce plaidoyer avait le mérite de proposer au reste du monde une voie de sortie apaisée alors que le bilan humain est des plus tristes. Les derniers chiffres tablent sur pas moins de 1 400 morts côté israélien et 2 750 côté palestinien. Sapristi ! Une véritable catastrophe humanitaire qui pourrait engendrer un embrasement régional sans précédent.

Seulement, « le projet russe de résolution a été approuvé par 5 Etats membres du Conseil dont la Russie, la Chine, le Gabon et les Emirats Arabes Unis, rejeté par 4 autres à savoir les Etats-Unis, Royaume-Uni, France et Japon et six se sont abstenus, parmi lesquels le Brésil », indique le site de l’ONU. Rappelons que l’adoption d’une résolution nécessite l’approbation d’au moins neuf des 15 membres du Conseil, sans veto et d’un des cinq membres permanents

Le Brésil à la rescousse dès ce mardi ?

Si l’ambassadeur russe à l’ONU Vassili Nebenzia déplore le blocus des pays occidentaux alors qu’il ne s’agissait que « d’un message commun et unique du Conseil de sécurité pour répondre à des intérêts purement égoïstes et politiques », la réponse ne s’est pas faite attendre. Barbara Woodward, ambassadrice du Royaume-Uni à l’ONU a retorqué que l’Occident « ne pouvait pas soutenir une résolution qui évite de condamner les attaques du Hamas ».

Il est judicieux de préciser que les 15 Etats membres du Conseil sont à pied d’œuvre pour se prononcer sur une seconde résolution qui sera, quant à elle, présentée par le Brésil, président de l’instance en octobre. Le Conseil de sécurité se réunira de nouveau mardi 17 octobre 2023 dès 22H00 GMT. Contrairement à la résolution russe, celle venue de Brasilia condamnerait spécifiquement « les odieuses attaques du Hamas ». Nous y reviendrons !