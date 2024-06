Internet : Moov Africa Gabon Télécom meilleur réseau du Gabon

Ecouter l'article

Le lundi 24 mai 2024, nPerf, une société française basée à Lyon effectuant des analyses de réseaux, a publié un rapport des connexions Internet fixes au Gabon. Selon ce document, Moov Africa Gabon Télécom se distingue comme le meilleur fournisseur d’internet dans le pays pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

nPerf a déployé une série de tests rigoureux pour mesurer les performances des différents opérateurs internet au Gabon. Les critères pris en compte incluent la latence, la qualité du streaming vidéo et l’expérience de navigation sur le web. Ces tests ont permis de fournir une image complète et impartiale des capacités des réseaux. Un baromètre qui confirme la position de leader de Moov Africa Gabon Télécom sur le marché des connexions Internet fixes au Gabon.

1er réseau internet du Gabon

nPerf a utilisé un algorithme unique pour mesurer précisément les débits descendant et montant, ainsi que la latence des connexions. Grâce à un réseau de serveurs dédiés et optimisés, nPerf a pu obtenir des mesures fiables en saturant les connexions Internet des utilisateurs. Les tests de vitesse nPerf sont compatibles avec tous les types de connexions, y compris ADSL, VDSL, fibre optique, satellite et cellulaire.

Moov Africa Gabon Télécom a montré des performances exceptionnelles dans plusieurs domaines clés. Avec des débits descendants d’environ 53 Mb/s et des débits montants de 17 Mb/s, Moov Africa dépasse nettement son concurrent. Ces chiffres reflètent la robustesse de son infrastructure réseau. L’opérateur a également été classé premier en matière de latence, un facteur crucial pour une expérience utilisateur fluide, particulièrement dans les jeux en ligne et les vidéoconférences. Moov Africa s’est également distingué dans les domaines du streaming vidéo et de la navigation web. Les scores de navigation et de streaming étaient respectivement de 40% et 77%, démontrant une capacité solide, mais inégale à fournir des services fiables et de qualité.

Cette distinction conforte les utilisateurs actuels et potentiels dans leur choix d’opérateur internet. Avec la garantie d’une connexion rapide, stable et de haute qualité, Moov Africa Gabon Télécom se positionne comme le choix privilégié pour les foyers et les entreprises au Gabon.