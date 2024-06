Gabon : Kawali Consulting promeut la transformation organisationnelle des établissements publics

Ecouter l'article

L’organisation et la gouvernance des établissements publics est une question cruciale pour la transition actuelle. Il faut dire que certaines d’entre eux souffrent de maux en tous genres. Pour tenter d’y apporter une solution pérenne, le cabinet Kawali Consulting spécialisé dans le conseil adressé à ce type d’établissements, organisait ces 30 et 31 mai, un séminaire de formation sur le thème « dirigeants d’établissements publics : quelle démarche pour un meilleur programme de restructuration ? ». Un séminaire auquel participaient d’ailleurs certains dirigeants d’établissements publics de l’Etat dont Transurb ou encore la direction générale des Impôts.

Des formations axées sur la restructuration dans les établissements publics deviennent cruciales. Kawali Consulting l’a bien compris. Dans un contexte marqué par de grands changements structurels et organisationnels, son responsable Junir Désiré Yembi Yembi a donc décidé de poser les bases d’une franche collaboration avec les établissements publics de l’État. Objectif ? Édifier les responsables de ces établissements sur les principes fondamentaux de la restructuration et sur les cadres juridiques, réglementaires, budgétaires et financiers pouvant permettre d’évaluer les contraintes et les opportunités qu’elle représente.

C’est donc à Libreville, ces 30 et 31 mai, que le cabinet spécialisé dans le conseil, a tenu ce premier séminaire de formation. Un séminaire qui a drainé du beau monde puisque parmi les participants, on comptait notamment Assoume Nzoghe Michel, DG de la compagnie TransUrb ou encore Ngangori Adamas Rolexin, DG de l’ADAG. Au menu de ces échanges qui se voulaient interactifs donc, les concepts clés et les enjeux spécifiques liés à la restructuration dans les établissements publics, les compétences nécessaires pour analyser le cadre juridique, réglementaire, budgétaire et financier des établissements publics.

Un impératif de compréhension et de maîtrise des processus de transformation organisationnelle

Ce séminaire qui répondait à un impératif de compréhension et de maîtrise des processus de transformation organisationnelle dans un environnement politique, économique et social en constante évolution, visait également à doter les acteurs du secteur public de compétences stratégiques nécessaires pour assurer la pérennité et l’efficacité de leurs institutions. Quand on sait que plusieurs d’entre elles souffrent d’une gouvernance épinglée l’an dernier par l’exécutif dans son annexe des dépenses liées à ce type d’établissements, ces principes fondamentaux portés par Kawali Consulting constituaient un premier pas vers une transition organisationnelle réussie.



Interrogé par nos soins sur l’ambition derrière ce séminaire, le premier du genre pour son cabinet, Junir Désiré Yembi Yembi a insisté « sur la nécessité de déstructurer pour réorganiser les établissements publics de l’Etat tout en leur donnant les rudiments de la transformation organisationnelle ». A noter qu’il était également question lors de cette formation, d’explorer les différentes approches de restructuration, y compris la fusion d’entités, la réorganisation interne, l’externalisation et les partenariats public-privé mais également le développement de compétences en communication et en mobilisation des acteurs pour assurer le succès des projets de restructuration.