Insalubrité : restauration de l’ordre urbain, Libreville propre, le Gen. Rapontchombo toujours en quête de solutions

À la tête de la mairie de Libreville depuis plus d’un an déjà, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo ne cesse de multiplier des actions pour restaurer l’image de la capitale politique du Gabon fortement dégradée. Et ce à travers l’opération de restauration de l’ordre urbain, ou encore le challenge ville propre. Des initiatives qui toutefois accouchent de gros rongeurs à l’image de ceux qui pullulent dans la capitale gabonaise. Face à cette situation, l’opinion se demande bien ce qui cloche dans le programme du Général Judes Ibrahim Rapontchombo.

Si à son arrivée à la mairie de l’hôtel de ville de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo clamait haut et fort que sa main ne tremblait pas en ce qui concerne le fait de ramener l’ordre et la discipline au sein de l’institution. En ce qui concerne la lutte contre l’insalubrité, le Délégué spécial en charge de la gestion de la ville de Libreville, semble toujours à la recherche de la formule magique. La preuve, après le lancement de l’opération dénommée « restauration de l’ordre urbain » qui s’est déroulée dans les 6 arrondissements de Libreville durant 6 mois et qui n’a pas produit les effets escomptés. Pourtant, le voici qui a opté le 17 septembre pour une nouvelle initiative « challenge ville propre ».

La lutte contre l’insalubrité, pas dans les cordes du Gen. Judes Ibrahim Rapontchombo?

L’opinion s’accorde à reconnaître une vérité. C’est celle selon laquelle, le Délégué spécial de la commune de Libreville semble tirer le diable par la queue pour solutionner le sempiternel problème de l’insalubrité qui sévit dans la capitale politique du pays. A ce jour les nombreuses initiatives de la mairie de Libreville et ses équipes ont connu des flops légendaires. Pour preuve, dans les artères de la capitale, le manque de curage des caniveaux qui est observable, les ordures ménagères qui sont déversées ici et là. Pis l’incivisme des populations qui sapent les efforts consentis, le tout aux nez et à la barbe du Général Judes Ibrahim Rapontchombo.

L’on est tenté de se demander, si le Délégué spécial en charge de la gestion de la commune de Libreville prend réellement la peine de dresser les bilans des actions menées. Dans ce concert d’amateurisme et d’impréparation, c’est l’image de Libreville censée être la vitrine du Gabon qui à ce jour demeure enlaidie. L’opération de restauration de l’ordre urbain n’a rien produit de bon, voici un nouveau challenge ville propre qui semble-t-il vise à renforcer la responsabilité individuelle et collective dans la gestion des ordures et la protection de l’environnement. Seulement, les sensibilisations intensives de proximité ont-elles été menées ? On ne croirait pas qu’il y a la tête de l’hôtel de ville de Libreville un militaire, tant aucun réel changement n’est perceptible.

La nécessité de mettre de véritables solutions en place

Sans une sensibilisation de masse, les multiples efforts de la municipalité de Libreville produiront toujours les mêmes résultats notamment rien du tout. Il y a urgence à procéder au changement de mentalité, et cela passe par des actions fortes à l’instar des sensibilisations à l’endroit des populations, la mise en place et l’adoption des mesures répressives pour les indélicats. Rappelons que l’enveloppe prévisionnelle dédiée à la lutte contre l’insalubrité pour l’exercice 2024 est de plus de 26 milliards de FCFA. C’est donc plus de 2,3 milliards de FCFA par mois dont dispose le Général Judes Ibrahim Rapontchombo pour trouver des solutions pérennes à l’image de son collègue de la commune d’Owendo qui en est déjà à évoquer la digitalisation des registres d’état civil.