Owendo : faute d’entretien, ITO en état de vétusté avancée

L’absence d’un réel plan d’entretien des infrastructures publiques participe à la dégradation de ces bâtiments qui finissent souvent par devenir inexploitables. C’est notamment le cas à l’Institut des technologies d’Owendo (ITO) où plusieurs bâtiments ne sont que partiellement exploités, et ce, en raison d’un délabrement avancé quand d’autres constituent un danger en raison d’une contamination à l’amiante.

Une visite effectuée par une équipe de Gabon média time (GMT) ce 23 septembre 2024 a révélé une situation alarmante à l’Institut des technologies d’Owendo. Seul un des bâtiments de l’institut a bénéficié d’une réhabilitation complète. Ce dernier, entièrement fonctionnel, contraste avec les autres infrastructures en piteux état. Parmi les plus dégradées, les bâtiments préfabriqués installés en 2012 pour une durée provisoire de deux ans, n’ont jamais été remplacés. Aujourd’hui, ces installations sont devenues inutilisables et constituent même un danger pour les étudiants, en raison d’une contamination à l’amiante. Ce constat qui impacte les capacités et les conditions d’accueil met en lumière l’urgence d’une réhabilitation, alors que l’année académique 2024-2025 débute.

L’enseignement technique et technologique abandonné

L’Institut des technologies d’Owendo , établi en 2011 dans les locaux de l’ancien internat des garçons du Lycée technique national Omar Bongo (LTNOB), souffre d’une dégradation avancée de ses infrastructures. Faute d’un véritable plan d’entretien, cette structure d’enseignement technique, censée former des jeunes Gabonais aux métiers industriels, est aujourd’hui partiellement inexploitée.

Même son de cloche du côté du Lycée technique national Omar Bongo et au Lycée technique de Libreville (LTN). A la décrépitude de ces bâtiments, le manque de plateaux techniques, indispensables pour allier théorie et pratique s’ajoutent aux difficultés de l’ITO. À l’heure où l’adéquation formation-emploi est essentielle pour le développement économique du pays, ces établissements semblent laissés pour compte au grand dam des étudiants privés d’un cadre d’apprentissage adéquat.

Face à ce constat déplorable, des interrogations émergent : quand les autorités prendront-elles les mesures nécessaires pour réhabiliter l’ITO et équiper cette structure d’enseignement technique ? Alors que l’amiante pose un risque sanitaire majeur et que les bâtiments tombent en ruine, il devient urgent de mettre en place un véritable plan de réhabilitation pour permettre à l’Institut des technologies d’Owendo en particulier et à l’enseignement technique en générale de retrouver ses lettres de noblesse avant qu’un drame ne se produisent comme à l’Institut supérieur des technologies (IST) il y a quelques mois. Les autorités de la Transition sont attendues sur la question.